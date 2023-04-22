81.2 F
Los Angeles
22 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemEminönü ve Sirkeci’de bayram yoğunluğu

Eminönü ve Sirkeci’de bayram yoğunluğu

Alaturka Online
Alaturka Online

Bayram dolayısıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeye gelenler, Eminönü ve çevresinde kalabalık oluşturdu.

Bu bölgedeki vapur iskeleleri ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlenirken, yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kalabalık nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çekenler, araç ve tramvay yolunda ilerleyebildi.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yoğunluk nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, Sirkeci Marmaray durağından sadece çıkışlara izin verildi. Burayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise görevliler tarafından Cağaloğlu durağına yönlendirildi.

Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

Bayram nedeniyle Eminönü’ne gezmeye gelen vatandaşlardan Güngör Tazegül, tramvaya binmek için 1 saattir beklediğini anlattı.

İbrahim Özer de 20 yıldır İstanbul’da yaşadığını, böyle kalabalık bir manzarayla ilk defa karşılaştığını söyledi. (AA)

Gündem
Önceki haber
Kılıçdaroğlu’ndan 23 Nisan mesajı
Sonraki haber
Mustafa Sarıgül: Erzincan’ı yıldız yapacağız
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,468BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,697TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States