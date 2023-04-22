Eminönü ve Sirkeci’de bayram yoğunluğu

Bayram dolayısıyla kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezmeye gelenler, Eminönü ve çevresinde kalabalık oluşturdu.

Bu bölgedeki vapur iskeleleri ve tramvay duraklarında yoğunluk gözlenirken, yollarda da uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Kalabalık nedeniyle kaldırımda yürümekte güçlük çekenler, araç ve tramvay yolunda ilerleyebildi.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Yoğunluk nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksarken, Sirkeci Marmaray durağından sadece çıkışlara izin verildi. Burayı kullanmak isteyen vatandaşlar ise görevliler tarafından Cağaloğlu durağına yönlendirildi.

Kalabalık nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar arasında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

Bayram nedeniyle Eminönü’ne gezmeye gelen vatandaşlardan Güngör Tazegül, tramvaya binmek için 1 saattir beklediğini anlattı.

İbrahim Özer de 20 yıldır İstanbul’da yaşadığını, böyle kalabalık bir manzarayla ilk defa karşılaştığını söyledi. (AA)