Eminönü’ndeki balıkçılara ilişkin yeni karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasına karar vermişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.

İdare mahkemesi önce yürütmeyi durdurma kararı vermiş daha sonra ise, İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırarak 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddetmişti.

BALIKÇILAR YENİ DAVA AÇMIŞTI

3 nolu balıkçı teknesi kira sözleşmesine ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde yeni bir dava açarak tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı aldırmıştı. İBB avukatları, mahkemenin bu kararına itiraz etti.

İBB AVUKATI: İDARENİN TASARRUFU KISITLAYACAK ŞEKİLDE TEDBİR KARARI VERİLEMEZ

Davanın görüldüğü mahkeme bugün ara bir celse açtı. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Açılan ara celsede 3 nolu balıkçı teknesinin avukatı, ihtiyati tedbir kararının devamına ilişkin taleplerinin devam ettiğini belirtti.

İBB avukatı da, “Sunduğumuz bilgi ve belgeler neticesinde idarenin tasarruf hakkını kısıtlayacak şekilde ihtiyadi tedbir kararı verilemez. Öncelikle teminatsız tedbir kararının kaldırılmasına, yerinde görülmezse Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 395. maddesi uyarınca teminatla ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

TEDBİR KARARI KALDIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, davalı vekilinin itirazının kabulüne karar vererek, ihtiyadi tedbir kararının teminatsız şekilde kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin bu kararının ardından, 1 ile 3 nolu balıkçı tekneleri tahliye edilme işlemlerine geçilebileceği öğrenildi. 2 nolu balıkçı teknesinin açtığı davanın ise devam ettiği öğrenildi.