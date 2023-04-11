Emirhan İlkhan’dan olay çıkış! Milli Takım talebini reddetti

Beşiktaş’tan geçtiğimiz sezon olaylı bir şekilde Torino’ya transfer olan Emirhan İlkhan’ın Türk Milli Takımı’ndan gelen talebi reddettiği iddia edildi. Emirhan’ın sözleri ise gündem yaratacak cinsten. İşte ayrıntılar…

OLAYLI BİR ŞEKİLDE BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDI

Geçtiğimiz sezon Önder Karaveli ve Valerien Ismael ile şans bulan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan yaz transfer döneminde olaylı bir şekilde Beşiktaş’tan ayrılmıştı.

Beşiktaş’ın sözleşmesine 4.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydurduğu Emirhan İlkhan, Torino’dan gelen teklifi kabul etti ve İtalya’nın yolunu tuttu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Emirhan İlkhan transferinde eleştirilerin odak noktasında yer almıştı.

TORINO’DA OLMADI SAMPDORIA’YA KİRALANDI

Torino’da sadece 87 dakika forma şansı bulabilen Emirhan İlkhan devre arasında Sampdoria’ya kiralandı. Genç yıldız Sampdoria’da da henüz bekleneni veremedi. Emirhan İlkhan, Sampdoria’da sadece 46 dakika sahada kalabildi.

Emirhan İlkhan bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Torino’da 5, Sampdoria’da ise 2 karşılaşmayı kaçırdı.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI AMA OYNATILMADI

Beşiktaş ile 12 maçta toplam 672 dakika süre alarak dünyanın ilk 5 liginden biri olan Serie A’ya giden Emirhan İlkhan, milli takım ekibinin de yakından takip ettiği oyunculardan. Fenerbahçeli Arda Güler ile birlikte A Milli Takım’ın 16 Kasım 2022’de İskoçya ve 19 Kasım 2022’de de Çekya ile oynadığı dostluk maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Arda ilk kez bu maçlarda milli olurken Emirhan, şans bulamadı.

U 19 MİLLİ TAKIMI’NI REDDETTİ

Ajansspor’da yer alan habere göre Emirhan İlkhan, kendi yaş kategorisi olan U19 Milli Takımı’na yapılan davetleri reddetti. İlkhan’ın “Ben ancak U21’e çağırırsanız gelirim” şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

Emirhan İlkhan, 18 yaşında milli takımda kategori seçimi konusunda rest çekti. İlkhan, bugüne kadar 5 kez U16, 6 kez U18 ve 3 kez de U21 Milli Takım forması giydi. Dikkat edilirse U19’da hiç oynamamış! Emirhan, En son 27 Mart 2023’te Kosova ile oynanan maçta 19 dakika süre aldı. 4-2 kazandığımız maçta 1 asist yaptı.