Emlak bankası da konut mağduru oldu

Emlak Bankası, orman arazisi ve askeri bölge işgal edilerek kurulan konut kooperatifi projesinden 200 konut almak için peşin para ödedi ancak tek konut dahi alamadı.

Erdoğan SÜZER

Maket projelere para yatırıp konut hayalleri hüsranla biten binlerce mağdur vatandaş hikayesinin bir benzerine Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Bank) da eklendi. Emlak Bank’ın, bir bölümü özel orman arazisi ve askeri yasak bölgede kalan arsadaki kooperatif inşaatından peşin para ödeyip 200 adet konut satın aldığı, ancak konutların hiçbirinin teslim edilmediği ortaya çıktı.

200 DAİRE İÇİN PEŞİN ÖDEME

Sayıştay’ın 2020 yılı Emlak Bank raporuna göre, 1989 yılında SS Yeni Uyum Yapı Kooperatifi İstanbul Sarıyer’de 100 bin metrekare arsaya 35 bloktan oluşan toplam 700 daireli bir inşaat projesi başlattı. Projeye göre Murat İnşaat firması 180 daire karşılığında konutları yapıp teslim edecekti. Emlak Bankası yönetimi, projeden 200 adet daire almak için peşin ödeme yaptı. Ancak arsanın bir bölümünün orman arazisi ve askeri alan içinde yer aldığı anlaşılınca bir dizi dava gerçekleşti, inşaat uzun süre yapılamadı.

35.6 MİLYON TL ALACAK

Aradan yıllar geçti, bankanın yeni yöneticileri konutları teslim etmeyen kooperatif ile karara imza atan eski banka yöneticilerine davalar açtı. 2003’te sonuçlanan ilk dava sonucunda konutların o tarihteki değerinin 7 milyon 779 bin lira, işleyen faiz ve masraflarla toplam alacağın 35 milyon 650 bin lira olduğu hesaplandı. Ancak tahsilat yapılamayınca 2018 yılında kooperatifin 700 dairesinin de yer aldığı kooperatif taşınmazının tamamının üzerine haciz başlatıldı.

Gayrimenkullerin değeri 425.6 milyon lira

Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın yeni yöneticilerinin açtığı davayla, mahkemede, 700 konut ve gayrimenkullerin değeri 425.6 milyon lira olarak belirlendi. Ancak Sayıştay Haziran 2021 tarihi itibarıyla henüz tahsilatın yapılamadığını belirterek adli sürecin iyi takip edilmesini istedi.

Yasağa rağmen işçi çıkarmış

■ Sayıştay, Emlak Bankası yönetiminin pandemi döneminde uygulanan işçi çıkarma yasağını delip bazı banka çalışanlarını işten attığını da tespit etti. Sayıştay raporunda, “İş akitlerinin feshedilmesi, İş Kanunu’nun ‘iş akdi, işveren tarafından feshedilemeyecektir’ şeklindeki emredici hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. İş akitlerinin feshedilmesinde; mesleki yetersizlik, disiplin suçu işlemek ve sair haklı sebeplerle gerekçe gösterilmemiştir” denildi. Raporda bankanın bu işten çıkarmalar nedeniyle ceza ödeyeceği de belirtildi.