Emlak vergisi ödeme ekranı: Emlak vergisi ödemesi için son gün yaklaştı

Emlak Vergisi 2. taksiti için ödeme süresi 30 Kasım 2021 Salı günü sona eriyor. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Kasım ayı taksitleri için ise son günler yaşanıyor. Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen Emlak vergisinde son gün yaklaşıyor. Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitleri için verilen süre 30 Kasım’da sona erecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME SORGULAMA

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR?

Emlak vergisi, e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi’nden emlak vergisi sorgulayabilirler. https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu web sitesi üzerinden emlak verginizi sorgulayabilir varsa emlak vergisi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca bankaların cep şubesi uygulamalarından da emlak vergisi ödemesi yapılabilmektedir.