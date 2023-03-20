Emmanuel Adebayor kramponlarını astı! Bir devrin sonu…

Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace… Bir dönemin en iyi forvetleri arasında yer alan, kariyerinde kendisi için toplamda 54.85 milyon Euro bonservis ödenen Emmanuel Adebayor futbolu bıraktığını açıkladı.

Kayseri macerası kısa sürdü

2016-2017 sezonu devre arasında Medipol Başakşehir’e imza atarak Türkiye’ye gelmiş en kariyerli futbolcular arasına giren Togolu yıldız, Turuncu-Lacivertliler’le 76 maça çıkıp 28 gol, 8 asistlik performans göstermişti. 26 Ağustos 2019’da Başakşehir’den ayrılarak Kayserispor’un yolunu tutan tecrübeli forvetin Sarı-Kırmızılılar’daki macerası ise kısa sürdü. Aralık ayında Kayseri temsilcisinden ayrılan ve bu süreçte 8 maçta forma giyip 2 gol, 1 asistle oynayan başarılı oyuncu 3 ay boşta kaldıktan sonra Paraguay’a gitmişti.

1 sene boşta kaldı, Togo’ya döndü

Olimpia’ya imza atan Adebayor 5 aylık hikayesinin ardından Paraguay’dan da ayrılmıştı. 1 sene kulüpsüz kalan ve futbolu bıraktığı düşünülen deneyimli golcü ülkesine dönmüş ve Togo ekiplerinden Semassi ile kontrat imzalamıştı. Adebayor bugün ise 22 yıllık futbol kariyerine noktayı koydu. Kariyerinde 593 mücadelede görev yapan 39 yaşındaki oyuncu 207 kez ağları sarsıp 65 kez de gol pası verdi.

Arsenal Süper Ligi!

Emmanuel Adebayor daha önce Türkiye’de oynayan yıldızlarından Gael Clichy, Emmanuel Eboue, Samir Nasri ve Robin van Persie’yle birlikte İngiliz devi Arsenal’da birlikte oynamıştı.