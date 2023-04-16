57 F
Los Angeles
16 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemEmniyet genel müdür yardımcılıklarına atama

Emniyet genel müdür yardımcılıklarına atama

Alaturka Online
Alaturka Online

Emniyet Genel Müdürlüğündeki 2 genel müdür yardımcılığı Erhan Gülveren’in emekliye ayrılması, İbrahim Kulalar’ın ise yurt dışında içişleri müşaviri olarak görevlendirilmesi üzerine boşalmıştı.

Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ile Güvenlik Daire Başkanı Ünal, boşalan genel müdür yardımcılıklarına vekaleten getirildi.

Yigit, terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesinden sonra İmralı’da yapılan sorgulama ekibinde yer almıştı. Yiğit’in ayrıca terörle mücadele kapsamında 6 kitabı bulunuyor.

Ünal ise Katar’da bu yıl yapılan Dünya Kupası’nda görev aldı. (AA)

Gündem
Önceki haber
İmamoğlu: İnanç Masası’nı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,457BeğenenlerBeğen
16,193TakipçilerTakip Et
3,512TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States