Emniyet müdürlerine 4 yıl ek süre verildi

Halen Emniyet amirleri ile 4, 3 ve 2. sınıf Emniyet müdürleri, 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemedikleri taktirde kadrosuzluktan emekliye sevk ediliyor.

Yapılan değişiklik ile hizmetine ihtiyaç duyulan bu kapsamdaki personele, 2+2 olmak üzere 4 yıllık görev uzatımı imkanı getirildi.

5 yıl süreyle bulundukları rütbeden terfi edemeyen ancak teşkilatta ihtiyaç duyulanlar için, emeklilik işlemi yapılmayacak ve Emniyet Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Bakan onayı ile görevleri en çok 4 yıl süreyle uzatılabilecek.

2. sınıf emniyet müdürlerinin terfi için zorunlu en az bekleme süresi ise bir yıldan 2 yıla çıkarıldı.