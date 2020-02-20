HaberlerGündem Emniyet müdürü cinayetinde yeni gelişme Yazan: Alaturka Online - 19 Şubat 2020 Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Pinterest Email Print Tumblr ReddIt Telegram Mix VK Digg LINE Viber Naver İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi. (DHA) AYRINTILAR GELECEK İLGİLİ HABEREmniyet müdürü cinayetinde ‘tanık’ sürprizi İLGİLİ HABERŞehit emniyet müdürü soruşturmasında 25 gözaltı