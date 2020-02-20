Emniyet müdürü cinayetinde yeni gelişme

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul merkezli Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde düzenlenen operasyonlarda altı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olan bir şüphelinin halen cezaevinde olduğu tespit edildi. (DHA)

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