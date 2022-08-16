Emniyet: Uyuşturucudan gelir sağlayan PKK, yandaşları ve NARKOTERÖR’le mücadelede kararlıyız

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan, uyuşturcu ticareti ve PKK ilişkisine yönelik yayımlanan raporda, “Elde ettiği gelirle terörist faaliyetlerini sürdüren PKK, yandaşları ve NARKOTERÖR’le mücadelede kararlıyız” denildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’ndan, NARKOTERÖR ve PKK ilişkisiyle ilgili rapor yayımlandı. ‘PKK ve uyuşturucu ticareti ilişkisi: NARKOTERÖR’ başlığı ile yayımlanan raporda, terör örgütü PKK’nın Türkiye ve Avrupa’daki uyuşturucu ticaretine ilişkin veriler paylaşılırken “Yıllardır sistematik şekilde devam ettiği uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir sağlayan, çocuklarımızı zehirleyen, elde ettiği gelirle terörist faaliyetlerini sürdüren PKK, yandaşları ve NARKOTERÖR’le mücadelede kararlıyız” ifadeleri yer aldı.

“PKK TARAFINDAN, TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILAN KAÇAKÇILIK FAALİYETLERİNDEN HARAÇ ALINDI”

Terör örgütü PKK tarafından, Türkiye üzerinden yapılan kaçakçılık faaliyetlerinde haraç alındığı belirtilen raporda şöyle denildi:

* “Başlangıçta uyuşturucu suç organizasyonlarının sözde güvenliklerini sağlama karşılığı haraç alan PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü, zaman içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığındaki kazancın büyüklüğünü anlayınca bizzat bu kaçakçılıkta yer almayı tercih etmiştir.

* PKK/KCK/PYD/YPG artık; uyuşturucu ticaretini bizzat koordine etmekte, ülkemiz üzerinden yapılan kaçakçılık sevkiyatlarında vergi adı altında haraç almakta, Türkiye ve Avrupa sokaklarında üyeleri kanalıyla uyuşturucu satmakta, uyuşturucu imalatına yer ve koruma sağlamakta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki yasa dışı kenevir ekiminde ve ticaretinde aktif rol oynamakta ve Avrupa uyuşturucu pazarının büyük kısmını yönetmektedir.”

ULUSLARARASI ALANDAKİ TESPİT VE RAPORLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan raporda, terör örgütü PKK ve uyuşturucu ticaretiyle ilgili hazırlanan uluslararası raporlara da değinilerek şu ifadelere yer verildi:

* “Paris Kriminoloji Enstitüsü tarafından 1996 yılında hazırlanan ‘Kürdistan İşçi Partisi’ adlı raporda terör örgütü PKK’nın Avrupa genelinde uyuşturucu nakli ve kaçakçılığını organize ettiği tespiti bulunmaktadır.

* Aynı enstitünün ‘Terörizm ve Politik Şiddet’ raporunda Avrupa’da uyuşturucu bağlantılı suçlardan yakalanan Türk vatandaşlarının çoğunluğunun PKK militanı olduğu veya bu örgütle sıkı bağı bulunduğu ifade edilmektedir.

* ABD Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 1995 ve 1996 yıllarında yayınladıkları raporlarda, PKK’nın terör eylemlerini finanse etmek amacıyla eroin üretimi ve kaçakçılığı yaptığı belgelenmektedir.

* Yine ABD Dışişleri Bakanlığının 1998 raporunda PKK’nın uyuşturucu ticaretinden sadece pay almadığı, söz konusu uyuşturucunun Avrupa’ya taşınmasında ve pazarlanmasında da doğrudan rol aldığı vurgulanmaktadır.

* 1998 yılında Beyrut’ta toplanan BM/UNDCP Orta ve Yakın Doğu’da Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Bağlantılı Sorunlar Alt Komisyonu’nun nihai raporunda PKK, NARTOTERÖR örgütlerine örnek olarak gösterilmiştir.

* NATO’nun 2007 tarihli Takviyeli Ekonomik Komite toplantısındaki raporunda uyuşturucunun üretiminden dağıtılmasına, sokaklarda pazarlanmasından Avrupa’da vergilendirilmesine kadar, PKK terör örgütünün narkotik ticaretin her safhasında yer aldığı ifade edilmiştir.”

“PKK ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİNE DOĞRUDAN DAHİLDİR”

Terör örgütü PKK’nın uyuşturucu ticaretine doğrudan dahil olduğu aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi:

* “1998 yılı raporlarında İtalya mali polisine göre; PKK uluslararası uyuşturucu ticaretine doğrudan dahildir ve yasa dışı gelir elde etmektedir. EUROPOL tarafından 2011 yılında yayımlanan ‘Avrupa Terörizm ve Trendleri’ başlıklı raporda, PKK gibi ayrılıkçı terör örgütlerinin, finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan kaçakçılığı suçlarıyla uğraştığı belirtilmektedir.

* ‘Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF)’ tarafından Ekim 2015’te yayımlanan raporda PKK’nın yasa dışı uyuşturucu trafiğinden gelir elde ettiği ve uyuşturucunun Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasında vergi aldığı belirtilmiştir.

* Der Spiegel Dergisi Aralık 1995 tarihli sayısında, bölücü PKK terör örgütünün Almanya’da, 8-12 yaş arasındaki çocuklara sokaklarda uyuşturucu sattırarak bu paraları örgüte aktardıkları haberi yer almıştır.

* EUROPOL tarafından çıkarılan ‘2013 Terörizm Durumu ve Trend Raporu’na göre; PKK’nın terörist faaliyetlerini finanse etmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığına dahil olduğu ifade edilmiştir.”

ABD HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İLANI

Raporda, ABD Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Özel Olarak Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçısı’ ilanında PKK üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok gibi isimlerin yer aldığı belirtilerek, şu ifadeler yer aldı:

* “BM 2012 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre de ‘Balkan rotasının bazı bölgelerinde, organize suçların işlendiği yerler ile terörizm faaliyetlerinin yaşandığı yerler örtüşmektedir.

* PKK’nın uyuşturucu ticaretine dahil olması, 2008’de bazı üyelerin Avrupa’da eroin kaçakçılığı suçundan tutuklanmasıyla daha da gözler önüne serilmiştir.

* Almanya Başsavcılığı, Avrupa’da yakalanan uyuşturucunun yüzde 80’nin PKK ile bağlantısı olduğunu öne sürmüştür (1994). PKK’nın Avrupadaki organize suç ve uyuşturucu ticareti faaliyetine vurgu yapmıştır.

* Şemdin Sakık ve yakalanan birçok PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu, örgütün Bekaa Vadisi’nde ve Kuzey Irak’ta uyuşturucu imal ettiği ve Avrupa’da pazarladığını itiraf etmiştir.” (DHA)