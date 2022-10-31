Emniyet ve Jandarma’dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuya yönelik açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz” denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nn Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı ‘Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak’la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Türkiye’deki uyuşturucu tehlikesinin boyutlarına değinmişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Sarayın kara para ile bu zehiri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu” ifadelerini kullanmıştı.

“GENCECİK ÇOCUKLARIMIZ UYUŞTURUCUNUN AĞINA DÜŞÜYOR”

Paylaştığı videoda ailelerin büyük tehdit altına olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Evlerin içinde bir yürek yangını var. Gencecik çocuklarımız evlatlarımız uyuşturucunun ağına düşüyor. Ailelerimiz çaresiz, bir yanda evlatları, bir yanda hayatın türlü zorlukları. Peki bu evlatlarımızın zehirlenmesinin ana kaynağı nedir? Bu acılı, sıkıntılı aileler sokaklarına uyuşturucu girmesin diye mücadele ediyorlar. Ama mevzu sokakta değil. Sokak mücadelesiyle bu sorun çözülemiyor” demişti.

“HER TÜRLÜ KARA PARANIN ÜLKEYE GİRMESİNE GÖZ YUMDULAR”

“Mevzu çok daha büyük ve derin bir yerde” diyerek sebebini detaylı olarak açıklayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her şey bu iktidarın ekonomiyi bitirmesiyle başladı. O kadar müsrifçe harcadılar ki, Beyt-ül mal’e el uzatacak hale geldiler. Hazineyi boşalttılar, ekonomiyi çökerttiler. Tüm kaynaklar tükenince de iktidarda kalmak için çok kirli bir oyuna girdiler. Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım’ dediler. Bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar. Uyuşturucu baronlarının parasına göz yumarsan, onları Türkiye’ye davet edersen, her türlü imkanı sağlarsan doğal olarak sahipleri de o parayla birlikte Türkiye’ye gelir.

“İSTANBUL’U, DÜNYA SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ÇATIŞMA ALANINA DÖNDÜRDÜLER”

* Sonuç, dünyanın her köşesinden, ne kadar uyuşturucu baronu, uyuşturucu çetesi varsa paralarıyla birlikte İstanbul’a geldiler ve yerleştiler. Sonra kafelerde, AVM’lerde birbirleriyle çatışmaya başladılar. İstanbul’u, dünya suç örgütlerinin, uluslararası mafyanın, uyuşturucu baronlarının çatışma alanına döndürdüler. Bu yüzden çocuklarımız, özellikle çaresiz ve arayış içerisindeki çocuklarımız bu tepeden aşağıya yayılan pisliğin hedefi oldu. Sonuç, kaynağı belirsiz kara para böylece sokaklara uyuşturucu olarak indi.”

“UYUŞTURUCUNUN HER TÜRÜYLE SAVAŞMAMIZ LAZIM”

Bugün Türkiye’nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, metamfetamine dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, “Metamfetamin, sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye’ye getiriliyor, Türkiye’deki laboratuvarlarda özellikle İstanbul’daki laboratuvarlarda kristale çevriliyor. Dünyada uyuşturucu ile mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kabusu olacak. Çünkü, bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek olan sentetik bir uyuşturucu. Kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Çok ucuz olduğu için çok hızlı yayılıyor. Uyuşturucunun her türüyle, özellikle de met ile savaşmamız lazım. Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş” diye konuşmuştu.

“BREAKING BAD SÜLEYMAN, ÜLKENİN ÇOCUKLARININ ZEHİRLENMESİNE GÖZ YUMMUŞTUR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da eleştiren Kılıçdaroğlu, “Gelelim, ‘okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın’ diyen nam-ı diğer fotoroman Süleyman’a… O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki, bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. ‘Paralarınızı getirin her şeye göz yumacağız’ dediler ve göz yumdular. Bunlar; onunla, bununla poz veren -gençlerin diliyle söyleyeyim- Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara” demişti.

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