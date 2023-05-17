Emre Belözoğlu: Birinci hedefimiz kupayı kupayı kazanmak

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 34. Haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Şırnak’ta dün çıkan çatışmada şehit olan 5 askerimize rahmet dileyerek başlayan Belözoğlu, “Dün 5 tane şehidimiz var. Onlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. İnşallah bu terör belasından bir gün kurtuluruz. Mehmetçiğimizin iyi haberlerini almak her zaman ümidimiz. Maça gelirsek rakibin çıkardığı 11, biraz daha topa sahip olmak isteyen bir kadroydu. Biz de onları merkeze oynatıp baskılarla gol pozisyonu üretebileceğimizi biliyorduk. Bu şekilde golü de bulduk. Sonra bireysel hatadan bir kırmızı kart gördük. Son 12 maçta 5’inci kırmızı kartımız oldu. Takımın mental ve fiziksel anlamda bir yorgunluk yaşadığını görüyorum. Galiba 50’inci maçımıza çıktık. 10 kişi mücadele eden takımımı ve Ümraniyespor’u tebrik ederim. Onlar da lige tutunmaya çalışıyor” diye konuştu.

Emre Belözoğlu, ligde kalan maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ancak gerçekçi hedeflerinin Türkiye Kupası’nı kazanmak olduğunu vurgulayarak, “Her maçımızı kazanmaya oynayacağız. Ligde kazanmak için sahaya çıkacağız. Hedefsiz bir takım olamayız ama gerçekçi olmamız gerek. Avrupa kupalarına katılmamız için birinci hedefimiz, kupayı kazanmak” ifadelerini kullandı.

“GÖNLÜM INTER’DEN YANA”

Emre Belözoğlu, Inter’in Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselmesinin ardından kupayı kazanma şansıyla ilgili gelen bir soruya, “Bugünkü maça bağlı. Inter’de forma giydim, orada güzel anılarım var. Manchester City-Real Madrid maçında iki organizasyon takım gördüm. Bugünkü karşılaşmadan çıkan takımı kupayı kazanmaya daha yakın görsem de gönlüm Inter’den yana diyebilirim” şeklinde cevap verdi.