Emre Belözoğlu: Bizden bekleneni vermek istiyoruz

Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 yenen Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

Yayıncı kuruluşa konuşan Emre, camiaya sezon sonunda şampiyonluk hediye etmek istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Maça genel anlamda hükmetmek isteyen taraf bizdik. Genelde bizi bekleyen bir takım olacağını biliyorduk. Sahaya iyi dağıldığımızda iyi pozisyonlar bulduk. Aksi olunca da pozisyon bulamadık. İkinci yarıya iyi başlamamız önemliydi. Önümüzde 3-4 haftalık zor bir fikstür var. İnşallah sezon sonunda camiamızın bizden beklediği şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz.

Jailson ile çarpıştık. Gözümde morluk var ama sıkıntı yok. Pozisyondan 10 dakika sonra görmede biraz sıkıntı yaşadım ama devre arasında tedavi uyguladılar. Sıkıntı yok.”