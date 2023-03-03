Emre Belözoğlu: “Net bir mağlubiyet aldık”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İstanbul dışındaki deplasmanlara benzer bir deplasman maçı oynadıklarını söyledi. Belözoğlu, ”İstanbul dışındaki deplasman maçlarında bugüne kadar iyi oynamamıştık. Tekrar aynı senaryoyu yaşadığımız bir maç oldu. Sorumluluk benim. Kötü oyunun sorumluluğu bende, yapacak bir şey yok. Yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Önümüzde bir Avrupa maçı var. Bugünkü kötü oyunumuzun karşılığı olarak net bir mağlubiyet aldık. Alanyaspor’u tebrik ediyorum.” dedi.