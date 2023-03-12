Emre Belözoğlu’ndan kadroda 6 değişiklik

Yazan:
Alaturka Online
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda oynadıkları Belçika ekibi Gent maçının 11’ine göre Beşiktaş karşısında 6 değişikliğe gitti.

Belözoğlu; Ömer Ali, Mahmut Tekdemir, Karzev, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Okaka yerine Şener Özbayraklı, Aleksic, Biglia, Szysz, Deniz Türüç, Figueiredo’ya görev verdi.

Turuncu Lacivertliler, Beşiktaş karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo”

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