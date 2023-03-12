Emre Belözoğlu’ndan küfür sitemi: Beşiktaş taraftarına yakışmıyor! Ahlaktan ve haysiyetten yoksun…

Süper Lig’in 25. haftasında evinde Beşiktaş’a 2-0 kaybeden Başakşehir, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı. 40 puanla 6. sırada kalan ve Avrupa potasından uzaklaşan Turuncu Lacivertliler’de teknik direktör Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada küfür siteminde bulundu.

‘Beşiktaş taraftarına yakışmıyor’

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelen Beşiktaşlı taraftarların 35 dakika annesine küfür ettiğini vurgulayan başarılı futbol adamı, “Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor, bizim de ailemiz, annemiz var.” dedi ve ekledi:

‘Ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun’

“Kendilerine yakıştırıyorlar, yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş’a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş’a kaybettim. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Beşiktaş’ı ve Şenol Hoca’yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu.”