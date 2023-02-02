Emre Demir için flaş sözler: “Seneye çok iş yapar”

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Samet Akyadın ve Jayden Oosterwolde’nin ardından 3. imzayı Emre Demir’e attırdı. Sarı Lacivertliler, sezon başında 2 milyon Euro bonservisle Kayserispor’dan Barcelona B’ye transfer olan 19’luk solak yıldızı kadrosuna kattı. Yarım sezonluk Avrupa macerasına sonrası Türkiye’ye dönen Emre için herhangi bir bonservis ödemeyen Kanarya, genç oyuncu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, FC Barcelona forması giyen Emre Demir’in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Genç oyuncu bedelsiz olarak kadromuza dahil olmuştur. 4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Emre Demir’e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, genç oyuncunun transferiyle ilgili, “Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa’ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

FORMAYI GİYMEK İÇİN SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

Fenerbahçe forması giyecek olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Emre Demir de, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor’ diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

BÜLENT UYGUN’DAN EMRE DEMİR YORUMU

Fenerbahçe’nin Barcelona’dan transferi Emre Demir’e Kayserispor’da 15 yaşındayken kaptanlık veren teknik direktör Bülent Uygun, genç yıldız adayını FANATİK’e yorumladı: Geçişleri en iyi yapabilecek kalitede bir 8 numara. Seneye çok iyi işler yapacaktır, çünkü Jesus’un bu sene oynatacağını sanmıyorum.

Teknik direktör Bülent Uygun, eski öğrencisi Emre Demir’den son derece ümitli…

Kayserispor’u çalıştırdığı dönemde genç oyuncuya şans veren, 15 yaşında sahaya süren deneyimli hoca, “Fenerbahçe çok kaliteli bir genç transfer yaptı, tekniği oyun görüşü ve klas paslarıyla kendi jenerasyonun en iyisi” dediği Emre Demir hakkında şu yorumları yaptı: “Fenerbahçe maçlarını izlemeye gitmiyor musun diyorlar. ‘Arda oynuyor da biz mi gitmiyoruz!’ diyorum. Arda gibi yetenek oynasa gözümün pası silinmesi için koşarak izlemeye giderim. Emre Demir ise biraz daha 2. Bölge oyuncusu. 8 numarada kalitesi ve yeteneği ile 3. bölgeye geçişleri en iyi yapacak adamların başında gelecektir. Seneye çok kaliteli işler yapacaktır. ‘Seneye’ diyorum. Jesus o şansı bu sene vermeyecek çünkü.”

‘KUYT YA DA APPIAH’

“Kayserispor’da 15 yaşında oynattık. Ligin en genç gol atan, asistler yapan sporcusuydu. Biz ayrıldıktan sonra 1.5 yıl oynatılmadı ve Barcelona’ya transfer oldu ama maç eksiklikleri genç yeteneklerin gelişmesinin önündeki en büyük engeldi. Biz de oynatmayarak gelişmesine izin vermedik. Barcelona’da şans yakalama fırsatını bulamadı. Arda, Alex değil ama bir Oğuz Çetin veya Okocha gibi. Emre Demir ise eksiklerini giderirse Kuyt ya da Appiah tarzında performans gösterecektir düşüncesindeyim.”

Ömer Necati Albayrak