Emre Erciş’e silahlı saldırı 

Gazeteci Emre Erciş, evine yakın bir bölgede silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar tarafından iki el ateş edilen Erciş ayaklarından yaralandı

Emre Erciş’in avukatı Harun Akdere, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulundu. Akdere, Erciş’in sağlık durumunun iyi olduğunu, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ifaden Akdere şunları kaydetti:

“Müvekkilim Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğun öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız.”