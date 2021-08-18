Emre Erciş’i vuran saldırganlardan 2’si yakalandı

İstanbul Fatih’te sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen gazeteci Emre Erciş’in vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olay yerine motosikletle giden şüphelilerden birine ait Porche marka cipin de polis ekiplerince incelendiği öğrenildi.

HABIP ATAM

Sosyal medya paylaşımlarıyla son zamanlarda gündeme gelen gazeteci Emre Erciş, 12 Ağustos’ta Fatih Silivrikapı’da silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan Erciş hastaneye kaldırılırken, motosikletli saldırganlar olaydan sonra kaçarak izlerini kaybettirdi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı sonrasında çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis şüphelilerin Emre K., Bedrhan P. ve Bilal Y. olduğu belirlendi. Şüphelilerden 2’sinin 4 gün önce yakalandığı açıklandı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde motosiklete binen 2 şüpheliden arkadakinin silahı beline koyduğu görüldü.

LÜKS ARAÇ DİKKAT ÇEKTİ

Olayla ilgili üçüncü şüpheli Bilal Y.’nin arandığı belirtilirken, yakalan şüphelilerden Emre K.’ya ait Porche marka lüks aracın da emniyete götürülerek üzerinde parmak izi incelemesi yapıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmanın derinleştirildiği ve çok yönlü devam ettiği, azmettirici olan ismin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.+

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