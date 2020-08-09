Emre Gönlüşen kimdir? Emre Gönlüşen neden öldü, hastalığı neydi?

Sporseverlerin NTV Spor ekranlarından tanıdığı ve D Spor ve beIN Sports kanallarında da çalışan Emre Gönlüşen’in vefat ettiği açıklandı. Spor spikeri Emre Gönlüşen’in ölümü sonrasında ise birçok kişi ölüm nedenini ve hastalığını merak etmeye başladı.

EMRE GÖNLÜŞEN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

42 yaşındaki spiker Emre Gönlüşen’in vefat haberi spor ve basın dünyasını derinden yaralarken birçok kişi ölüm nedenini merak etti. Emre Gönlüşen, bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gönlüşen’in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.Altun mesajında, “Spor medyasının büyük bir değerini, çok iyi bir insanı maalesef kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bugün yaşamını yitiren spor spikeri Emre Gönlüşen’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Spor medyasının büyük bir değerini, çok iyi bir insanı maalesef kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bugün yaşamını yitiren spor spikeri Emre Gönlüşen’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/zCt2GUMi29 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 9, 2020

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Emre Gönlüşen, 22 Ekim 1978 tarihinde Adana’da dünyaya gelmiştir. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarı’nda iki sene kadar diksiyon eğitimi alan Emre Gönlüşen, taraftarı olduğu Adanaspor maçlarını seslendirme ümidiyle, bölgesel yayıncı kuruluşun kapısını çalmıştır. Onay aldıktan sonra her gün seslendirme için kanalın yolunu tutan Emre Gönlüşen, böylece televizyon dünyasının içine girmiştir. Bir süre sonra kanalda tam zamanlı işe giren Emre Gönlüşen, kurgu, montaj, haber spikerliği ve müzik-komedi gibi çeşitli programlar yapmıştır.

Bu işi profesyonel anlamda yürütmek isteyen Emre Gönlüşen, o dönem İtalya Ligi’ni yayınlayan TV 8’e deneyimlerinden bahsederek mail atmıştır. TV 8 yönetimi tarafından kanala davet edilen Emre Gönlüşen, ayağının tozuyla İnter Milan maçını anlatmış ve beğenilince işe resmen başlamıştır.

Emre Gönlüşen bu adımın ardından kariyer basamaklarını D Spor, Telesport, NTV Spor ve Bein Sports ile devam ettirmiştir. Spor tutkusu haricinde sıkı bir müzik takipçisi olan Gönlüşen, Beatles ve Rolling Stones hayranıdır. Bir süredir kanser tedavisi gören Emre Gönlüşen 9 Ağustos 2020 tarihinde vefat etti.