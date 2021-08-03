Oyuncu Emre Kınay orman yangınları üzerinden TRT'nin yalan haber yaptığını söyleyerek "TRT geri zekalısı! Artık yeter! Hiç mi utanmıyorsunuz?" dedi. Emre Kınay orman yangınları üzerinden hükümeti çok sert eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #emrekınay #trt #ormanyangınları #yangın #haber #siyaset #gündem #türkiyegündemi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Emre Kınay isyan etti! “TRT geri zekalısı! Artık yeter!”