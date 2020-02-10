Emre Kocadağ: ‘Lucescu’nun futbol aklı olmasını istiyoruz’

Siyah beyazlılar, Süper Lig’in 22´nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Bu sabah yapılan idman esnasında basın mensuplarıyla sohbet eden Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Emre Kocadağ, siyah beyazlıların gündemini değerlendirdi.

Takımdaki genel havanın iyi olduğunu belirten Kocadağ, “Sergen Yalçın’la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz, inşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.

“SERGEN YALÇIN´IN ÜSTÜNE DİREKTÖR GELMESİ GİBİ BİR DURUM YOK”

Anlaşma sağlamaları halinde Lucescu’nun sportif direktör değil futbol aklı olarak danışmanlık yapacağını söyleyen Emre Kocadağ, “Shakhtar’daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz. Sergen Yalçın’ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul’da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız” ifadelerini kullandı.

“BOATENG 9 MAÇ DAHA 45 DAKİKA OYNARSA SÖZLEŞME UZAYACAK”

Boateng ve Rebocho’nun sözleşme durumlarını da açıklayan Kocadağ, “Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacaktı. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Rebocho’da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübünden revize için cevap bekliyoruz hâlâ. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız. Ama kulübünün de Rebocho’nun oynamayarak değer kaybetmesini istemez diye düşünüyoruz” dedi.