Emre Kocadağ: VAR artık kasıttır! Bu emeğe saygı gösterilmiyor…

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ 1-0 kazanılan Gaziantep FK maçında yaşanan tartışmalı pozisyonlar ile ilgili maç sonu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, VAR kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. VAR’ın Beşiktaş aleyhine işler yaptığını söyleyen Emre Kocadağ “Oyuncularımızın emeği, hakemler tarafından bir şekilde engellenmeye çalışılıyor. Bu emeğe saygı gösterilmiyor. Bunu bir kez daha gördük. Başkanımızın daha dün söylemesi, VAR’a dikkat çekmesi, VAR’da kasıt ararız demesi… 1-0 kazanmamıza rağmen VAR tarafından es geçilen çok ciddi kararlar var. Belki de çocuklarımızın emeklerini heba edecek… Artık VAR tartışılır hale geldi. İzleyerek pozisyonları es geçmek kasıttır, bu sene VAR mağduruyuz” dedi.

‘OFSAYT GOLÜNE KADAR VAR’IN OLDUĞUNU GÖREMEDİK’

Açıklamalarına devam eden Emre Kocadağ “Hakemlik müessesiyle ilgili kararların arifesinde bunlar oluyor. Başkanımızın sunduğu öneriler vardı. Bu hatalı kararların Beşiktaş adına olması çok manidar. TFF’ye sesleniyorum, sizler de mağdur olacaksınız. Biz de camiamızla karşı karşıya kalacağız. Son damla taştı, sabrımız yok. TFF gerekeni yapsın. Ofsayt golümüze kadar VAR’ın olduğunu göremedik. O golde de otomatik sistem devreye giriyor. VAR hakemi kontrolünde biz hiç doğru sonuç alamadık. Artık son bulsun. Son çağrıyı yapıyoruz, bu iş düzelmeli.” ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ ayrıca “VAR kararları, ligde geride kalmamızda etken. Bizim de kötü oynadığımız maçlar var ama VAR’ın da etkisi oldu. Herkes görüyor, burada başka bir şey var. Bunu TFF çözecek. Arkadan konuşuyoruz, önden konuşuyoruz, olmuyor. Bunu bir şekilde çözecekler.” diyerek sözlerini noktaladı.