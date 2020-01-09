Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B TÜRKİYE, BU CİNAYETİ KONUŞUYOR… İSTANBUL'UN TANINMIŞ AİLELERİNDEN MAYS'LERİN OĞLU, DÜN SAĞLIK RAPORU ALMAK İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ… BUGÜN CİNAYETE İLİŞKİN YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI… AMA 17 YAŞINDAKİ EMRE'NİN HASTANEYE NEDEN GİTTİĞİ HALA TARTIŞMALI… POLİSE GÖRE, EMRE'Yİ KAVGA ETTİĞİ AĞABEYİ YARALADI… AİLE İSE, KAVGA ETMEDİLER,,, EMRE DÜŞTÜ DİYOR… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Emre Mays son yolculuğuna uğurlandı