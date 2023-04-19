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19 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka SporEmre Mor: Başardığımız şey tesadüf değil

Emre Mor: Başardığımız şey tesadüf değil

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Emre Mor, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sonuna kadar savaştıklarını ve galibiyeti hak ettiklerini vurgulayan yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

‘Daha hızlı oynadık ve rakip kalede daha tehlikeli olduk’

“İkinci yarıya bakacak olursak bence oyun ritmimizde bir artış vardı. Daha hızlı oynadık ve rakip kalede daha tehlikeli olduk. Güçlü bir kadroya sahibiz. Benchte de kaliteli oyuncularımız var ve bu sayede fark yaratabiliyoruz.”

‘Başardığımız şey tesadüf değil’

“Bunu birçok defa kanıtladık, bugün de bu kalitemizi kanıtladık. Sonuna kadar savaştık. Bence bu başardığımız şey tesadüf değil çünkü çok daha önce de bunu başarmıştık. Oyunun sonucuna bakacak olursak bana göre hak ettiğimiz 3 puanı elde ettik”

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