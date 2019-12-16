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Emre Mor isyan etti: Bıktım!

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Emre Mor, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti. Hakkında yapılan haberlerden bıktığını belirten Mor şu sözleri kullandı. “Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım… Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, […]

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Emre Mor, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla isyan etti.

Hakkında yapılan haberlerden bıktığını belirten Mor şu sözleri kullandı.

“Hakkımda yalan yanlış söylentiler yayan insanlardan, sözde gazetecilerden, medyalarından bıktım… Sürekli beni kötü göstermek için çabalamaktan vazgeçin. Beni, kişiliğimi, ailemi, geçmişimi bilmeden bu kadar kolay yorum yapabiliyor olmanız çok şaşırtıcı. Her gün yeni bir suçlama ve asılsız haber okumak için buraya gelmedim. Futbol oynamak, yeteneğimi göstermek ve inananların yüzünü kara çıkartmamak için buradayım. Başarılı olur veya olamam ama çabalamak için hep hazırım.

Zaten hayat dediğiniz şey de bundan ibaret. Ben Galatasaray’ın bir futbolcusuyum ve bununla gurur duyuyorum. İyi günde, kötü günde her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım!”

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Yazar Alaturka Online

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