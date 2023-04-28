68.4 F
Los Angeles
28 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemEmre Olur tahliye edildi

Emre Olur tahliye edildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Twitter hesabından Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşmasının yapıldığını belirtti.

Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildiğini belirten Barkın, “Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur” dedi.

Barkın, bir sonraki paylaşımında da “Gelenek bozulmadı. Savcılık Emre Olur’un tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı üst nolu mahkemeye gönderdi. Sonucu hep beraber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EMRE OLUR TAHLİYE EDİLDİ

Barkın, saat 21.42’de yaptığı paylaşımda ise Emre Olur’un tahliye edildiğini aktararak “Şu an özgür” dedi.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,491BeğenenlerBeğen
16,196TakipçilerTakip Et
3,516TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States