Emre Olur tahliye edildi

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın, Twitter hesabından Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşmasının yapıldığını belirtti.
Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur’un tahliyesine karar verildiğini belirten Barkın, “Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur” dedi.
Barkın, bir sonraki paylaşımında da “Gelenek bozulmadı. Savcılık Emre Olur’un tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddetti ve dosyayı üst nolu mahkemeye gönderdi. Sonucu hep beraber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
EMRE OLUR TAHLİYE EDİLDİ
Barkın, saat 21.42’de yaptığı paylaşımda ise Emre Olur’un tahliye edildiğini aktararak “Şu an özgür” dedi.