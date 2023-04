Emre Toraman’dan Karagümrük – Fenerbahçe maçına teknik bakış: Yetersiz oyun, önemli sonuç!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. hafta kapanış maçında Olimpiyat Stadyumu’nda Karagümrük’ün konuğu oldu. Sarı Lacivertliler, ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına rağmen 2. yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmasını bildi. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri Zajc ve Attila Szalai kaydetti. Karagümrük’ün tek golü ise Ozdoev’den geldi.

Galatasaray’ın BAY geçtiği haftada puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Karagümrük karşısında ilk yarıda 1-0 geriye düşmesine rağmen 2. yarıdaki etkili oyunu ile sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

DEPLASMANDA KAYIP YOK

Bu müsabakayla sarı-lacivertliler, dış sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltmiş oldu. Deplasmanda son yenilgisini ligin 15. haftasında Trabzonspor’a karşı 2-0 ile alan Sarı-Lacivertliler, 17. haftada Antalyaspor’u sahasında 2-1 yendi. Kanarya, 19. haftada gittiği Gaziantep deplasmanından 2-1’lik skor ile 3 puanı hanesine yazdırırken, Ümraniyespor’u da aynı skorla geçti.

Fenerbahçe, 22. haftadaki deplasman maçı olan Adana Demirspor müsabakasında rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler daha sonra üst üste oynadığı iki deplasman maçından da sahadan galibiyetle ayrıldı; Kayserispor’u 2-1 ile geçen Kanarya, Alanyaspor’u da 3-1 mağlup etti.

Sarı-Lacivertliler, son 7 deplasman mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmezken, 6 galibiyet 1 beraberlik ile 19 puanı hanesine yazdırmış oldu.

EMRE TORAMAN: YETERSİZ OYUN ÖNEMLİ SONUÇ

Teknik direktör Emre Toraman, maçı değerlendirdi:

Pirlo’nun ilk geldiği dönemdeki Karagümrük’ü hatırlıyorum. Sürekli bir arayış içerisinde olan, oyuncu grubu konusunda kararsız, sık sık değişiklikler içerisinde bir anlayış. Şimdiki Karagümrük’e bakıyorum… 11’ini rahatça sayabildiğimiz, oturmuş bir orta saha, mecburi değişiklikler dışında birbirine son derece uyumlu bir defans 4’lüsü. Önde de Birini ve Diagne ile üreten bir forvet hattı. Şimdi burada Ancelotti, Guardiola, Klopp falan demeyeceğim. Hepsinin 11’ini herkes sayar zaten. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Rakibe bakmak yeter. 2023’te Karagümrük takımı yenilmeyen tek ekipti. Nedeni çok basit. Çünkü oyun istikrarı var. Çünkü dengeli bir takım kurgusu ve planı var.

Yine şapkadan tavşan

Bireysel performanslara göre iniş çıkışlar oluyor. Her takımda olur. Fenerbahçe’ye ve Jesus’a methiyeler dizilirken, hatta Portekizli hoca göklere çıkarılırken de bunun sürdürülebilir olmadığı belliydi. Karagümrük karşısında yine kendi mevkiisinden başka her her yerde görünmeye çalışan bir İrfan Can, bunalımdan çıkamamış bir Altay, Enner’in şapkadan tavşan çıkarmasını bekleyen bir Jesus var. Tavşan şapkanın içinden çıkmak istemediğinde Fenerbahçe kazanamıyor. Özel bireysel performanslar olmadıkça sonuç gelmiyor. Oyun organizasyonu, hücum varyasyonları, çalışılmış setler, duran top farkı. Bunlar olmazsa her şey bir yere kadar.

3’lüden 4’lüye!

Bugüne kadar tüm kritik maçlara 3’lü savunmayla başlayan Jesus, bu maçı çok kritik görmemiş belli ki 4’lüyle başladı. Jesus’un görmediği gibi takım da görmemiş ki ilk yarı adeta çöpe gitti. İkinci yarı başında gelen hamleler çabuk hareket getirdi ama gol de yine bir bireysel başarıyla geldi. Zajc özel bir gol attı. Sonrası ise yine iyi savunan bir rakibe karşı sıkışan, üretemeyen bir Fenerbahçe. Yine Szalai’yle pozisyon şansıyla gelen galibiyet golü. Kötü oynarken de kazanmak çok önemli ama şampiyon olmak için daha fazlası gerek. Oyun gücü, oyun istikrarı sahada rakibi korkutmalı.