Emtia piyasası geçen hafta negatif seyretti

İSTANBUL (AA) – BURHAN SANSARLIOĞLU – Emtia piyasasında geçen hafta da rekorlar kırılmasına karşın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişler nedeniyle negatif bir seyir izlendi.

ABD'de TÜFE'nin nisanda yıllık yüzde 4,2 artışla Eylül 2008'den bu yana en güçlü yükselişini kaydetmesiyle birlikte önceki hafta olduğu gibi geçen hafta da emtia piyasasında tarihi zirveler görüldü.

Emtia piyasasında, geçen hafta rekorlara karşın ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle ise negatif bir seyir izlendi. ABD'de yağışların artacağı beklentisiyle arz endişeleri artarken, arka arkaya yaşanan sert yükselişten sonra kar satışları özellikle tarım emtia fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Küresel bazda enflasyon endişelerinin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan bakırın libre fiyatı, hafta içinde 4,87 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla kazançlarını koruyamadı ve 5 haftalık yükseliş serisini sonlandırarak haftalık bazda yüzde 0,9 değer kaybetti.

Şeker, 0,1825 ile 4 yılın zirvesini görmesine karşın haftayı yüzde 3 kayıpla tamamladı. Soya fasulyesi ise 16,6750 dolarla yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın haftalık bazda yatay bir seyir izledi.

– Altın ve Brent petrolün fiyatı arttı

Geçen hafta pamukta yüzde 8, buğdayda yüzde 7,1, kahvede yüzde 5,2 ve mısırda yüzde 12 değer kaybı yaşandı.

Yükselen tahvil faizlerine karşın enflasyonist endişelerle artış eğiliminde seyreden altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 0,7 değer kazanarak 1.843 dolara yükseldi.

Brent petrol, haftayı yüzde 0,7 kazançla tamamladı. ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırıya uğramasıyla 69 doların üzerini test eden Brent petrolün varil fiyatı, söz konusu hattın yeniden devreye girmesiyle 68,5 doların üzerinde dengelendi.

Analistler, Çin'in yükselen emtia fiyatlarını kontrol altına almak için adım atacağına dair haberlerle emtia piyasasının kötü bir hafta geçirdiğini ifade etti.

– "Mısırda yeni sezona yönelik üretim tahminlerindeki artış satışların da derinleşmesine yol açtı"

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de yıllık enflasyonun tüm beklentileri aşarak yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleştiğini, bunun da faiz artışı endişelerini beraberinde getirdiğini belirterek, "ABD'nin haftalık ihracat rakamları, artan dolar endeksi ve enflasyon endişeleri ile geriledi." dedi.

Mısır fiyatının 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeden satışlarla karşılaştığını ifade eden Ergezen, bundaki en büyük etkenin yeni sezona yönelik tahminler olduğunu vurguladı.

Ergezen, mısırda yeni sezona yönelik üretim tahminlerindeki artışın satışların da derinleşmesine yol açtığını aktararak, ABD'de haftalık mısır ihracatının önceki haftaya göre yüzde 30 azalarak 1,54 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Pamuğun da haftayı sert düşüşle kapattığını belirten Ergezen, üretim tahminleri ve stoklarda artış olduğunu söyledi.

Özellikle faizlerin artacağına yönelik endişelerin emtiaların genelinde satış baskısının artmasına yol açtığını aktaran Ergezen, ABD'de pamuk ihracatının önceki haftaya göre yüzde 39 azalarak 277,2 bin balya seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir nedeniyle şeker fiyatlarında bir miktar kararsızlık olduğunu da söyledi.