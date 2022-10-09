‘Emzirirken öldü’ demişti, anneden korkunç itiraf

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 2 günlük kız bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf eden anne Bilge Çapa’nın (26), mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden ve 12 Eylül’de kız çocuk dünyaya getiren Bilge Çapa, bebeğin rutin kontrollerinin yapılması için aile hekimliğine davet edildi. Davet sonrası Bilge Çapa, 6 Ekim’de polise giderek bebeği için kayıp ihbarında bulundu.

Çalışma başlatan ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa, sorgusunda, bebeğini fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

Bahçede arama yapan ekipler, 2 günlük olduğu belirlenen bir kız bebeği cesedi buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.



“KAFEDE TANIŞTIĞIM S.Ö.’DEN HAMİLE KALDIM”

Bilge Çapa, ifadesinde, kent merkezinde bir kafede çalıştığı sırada tanıştığı S.Ö. (30) ile birliktelik yaşadığını ve daha sonra hamile kaldığını söyledi. İfadesinde, emzirdiği sırada uyuyakaldığını ve sabah uyandığında bebeğini hareketsiz bulduğunu anlatan Çapa şunları söyledi:

“Kafede çalıştığım sırada S.Ö. ile tanıştım. Görüşmeye başladık. Kendisiyle cinsel birlikteliğimiz oldu. Bu ilişkiden 4 ay sonra hamile olduğumu fark ettim. Korktuğum için kimseye söyleyemedim.

“SABAH UYANDIĞIMDA BEBEĞİN ÜSTÜNE YATTIĞIMI FARK ETTİM”

Bebeği Ordu Doğum Hastanesi’nde 12 Eylül’de dünyaya getirdim. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldum. Bebeğimi alarak ailemden ayrı yaşadığım evime götürdüm.

Bebeğim ağladığı için, aç olduğunu düşünerek, emzirmeye başladım. 14 Eylül’de göğsümde emzirdiğim sırada uyuyakalmışım. Sabah uyandığımda bebeğin üstünde yattığımı fark ettim.

Baktığımda nefes almıyordu ve hareketsiz yatıyordu. Öldüğünü anladım. Ne yapacağımı bilemedim. O panikle bebeği evimin çatısına sakladım”

“HASTANEDEN KIZ KARDEŞİM ARANMIŞ”

Çapa ifadesinin devamında ise şunları söyledi:

“Bir süre sonra aile hekimliğinden kardeşimi aramışlar. Bebeği kontrole getirmediğimi söylemişler. Kardeşimin hamile olduğumdan bilgisi yoktu.

Ardından kardeşim benimle konuştu. Bebeğin nerede olduğunu sordu, bu işin kötü sonuçları olacağını söyledi. Ben de bunun üzerine 6 Ekim’de bebeği çatıdan alarak, evimizin arkasındaki fındık bahçesine saat 01.30 veya 02.00 sıralarında gömdüm.

Sabah karakola giderek bebeğimin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundum. Polis arama yaptı. Hiçbir şey bulunamayınca, beni emniyete çağırdılar. Gittiğimde dayanamayarak olayı anlattım.”

‘BEBEĞİN BENİM OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM’

Bebeğin babası olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.Ö.’nün ise ifadesinde, “Bilge Çapa ile cinsel birlikteliğim oldu. Hamile olduğunu bana söylemedi. Bebeğin benim olup, olmadığını da bilmiyorum” dediği belirtildi. Öte yandan bebeğin kesin ölüm nedeni ve babasının kim olduğu adli tıp kurumundaki incelemenin ardından netlik kazanacak. (DHA)

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