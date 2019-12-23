“En adil mahkeme tiyatrodur” – Hayatın Rengi (22 Aralık 2019)





Homeopati çok yakında Türkiye’de eczanelere giriyor.

Homeopati nedir?

Homeopatik hekim kimlere denir?

Homeopati modern tıbba alternatif mıdır, ilaçla tedavinin karşıtı bir yaklaşım mıdır?

İlaç endüstrisi ile ilişkisi nedir?

Herkes evinde homeopatik yöntemlerle kendini tedavi edebilir mi?

sorular yanıt buldu. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr