En başarılı ilçe belediye başkanları belli oldu

ORC Araştırma 30 büyükşehre bağlı nüfusu 100 binin üzerinde 184 ilçede yaptığı memnuniyet anketinde CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Şeniz Doğan yüzde 66,3’lük oranla birinci oldu.

Selami AYDIN

ORC Araştırma ‘En Başarılı Belediye Başkanları’ anketini yayınladı. 15-27 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen anket 30 büyükşehre bağlı ve nüfusu 100 binin üzerinde olan 184 ilçe belediyesi arasında gerçekleşti. Ankette katılımcılara belediye başkanlarının çalışmaları ile hizmet kalitesinden ne düzeyde memnun oldukları soruldu.

‘İLK İKİ SIRA CHP’Lİ BELEDİYELERİN’

Anketin ilk sırasında yüzde 66,3’lük memnuniyet oranıyla Denizli‘nin CHP’li Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan yer aldı. Doğan’ı yüzde 65,7 ile İzmir’in CHP’li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve yüzde 65,5 ile İstanbul’un AKP‘li Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu takip etti. 2019 yerel seçimlerinde ilçedeki seçmenin yüzde 52,39’undan onay alan Doğan, memnuniyet anketinde destekçilerinin sayısını da artırmış oldu.

‘PROJELERİ İLE ÖNE ÇIKTI’

Denizli’de ilçe halkı ile kurduğu güçlü diyalog ile öne çıkan Doğan’ın üç yıl içinde hayata geçirdiği projelerin bir kısmı örnek oldu. Kurduğu mama üretim tesisi ile gıda atıklarını mamaya dönüştüren Merkezefendi Belediyesi hem ilçedeki sokak hayvanlarının düzenli beslenmelerini sağlamayı başardı hem de tasarruf sağladı. Belediyenin ürettiği mama tesisi ve makineleri Türkiye genelinde pek çok belediye tarafından da örnek alındı.





‘YAŞLILARI DA ÇOCUKLARI DA UNUTMADI’

Doğan ilçede yaşlılar için Alzheimer Yaşam Merkezi’nin yanı sıra çocuklar için iki kreş açtı. Şemikler’e kazandırdığı doğal yaşam parkı 320 bin nüfuslu ilçede beğenilen projeler arasında yer aldı. Sosyal yardımlara önem veren Doğan, Ramazan’da hayırseverler, esnaf ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olarak binlerce eve sıcak iftar yemeği girmesini sağladı.

İlçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, öğrencilere eğitim bursu, yetiştiricilere küçükbaş ve yem desteği ile fide dağıtımı gerçekleştiren Doğan, yerel üreticilerden satın aldığı ürünlerle küçük çocuk sahibi ailelere ücretsiz Halk Süt dağıtımı yaptı.

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