En borçlu belediyeden Kudüs çıkarması!

Yazan:
Alaturka Online
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AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, 250 kişiyi Kudüs Mescid-i Aksa’ya götürecek. Lüks konaklamalı gezi için 2 milyon 872 bin lira harcanacak…

Deniz AYHAN

Yayınlanma: 05:00 – 25 Ekim 2022 Güncellenme:

En borçlu belediyeden Kudüs çıkarması!

En borçlu belediyeler arasında yer alan ve başkanlığını AKP‘li Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı Konya Büyükşehir Belediyesi 250 kişiyi Kudüs’e götürüp Mescid-i Aksa’yı gezdirecek. Geziye Medeniyet Okulu projesi kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenler katılacak. Beş yıldızlı otellerde konaklanacak gezinin maliyeti 2 milyon 872 bin 200 lira olacak. AKP’li Belediye haziran ayında da bir başka Mescid-i Aksa gezisi düzenlemiş bunun için de 719 bin 200 TL ödemişti. Belediyenin yalnızca Kudüs gezileri için 2022 yılında ödediği tutar 3 milyon 546 bin 400 TL’ye ulaştı.

Uğur İbrahim Altay

50 EURO HARÇLIK VERİLECEK

Gezideki konaklamalar, 10 adet single, 60 adet iki kişilik ve 40 adet üç kişilik odalarda yapılacak. Konaklamak için Mescid-i Aksa’ya en fazla üç kilometre mesafede bulunan en az beş yıldızlı otel tercih edilecek. Yemeklerde açık büfe sistemi tercih edilecek. Gezinin 3 gece 4 gün şeklinde yapılması planlandı. Gezi kapsamında Mescid-i Aksa, Kubbet’us Sahra, Baburrahme Kabristanlığı, Zion Tepesi, El Halil, Beyt Lahm, Lut Gölü gibi yerler ziyaret edilecek. Geziye katılacak her bir çocuk için 50 Euro da harçlık verilecek.

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