En borçlu belediyeden Kudüs çıkarması!

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, 250 kişiyi Kudüs Mescid-i Aksa’ya götürecek. Lüks konaklamalı gezi için 2 milyon 872 bin lira harcanacak…

Deniz AYHAN

En borçlu belediyeler arasında yer alan ve başkanlığını AKP‘li Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı Konya Büyükşehir Belediyesi 250 kişiyi Kudüs’e götürüp Mescid-i Aksa’yı gezdirecek. Geziye Medeniyet Okulu projesi kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenci ve öğretmenler katılacak. Beş yıldızlı otellerde konaklanacak gezinin maliyeti 2 milyon 872 bin 200 lira olacak. AKP’li Belediye haziran ayında da bir başka Mescid-i Aksa gezisi düzenlemiş bunun için de 719 bin 200 TL ödemişti. Belediyenin yalnızca Kudüs gezileri için 2022 yılında ödediği tutar 3 milyon 546 bin 400 TL’ye ulaştı.

50 EURO HARÇLIK VERİLECEK

Gezideki konaklamalar, 10 adet single, 60 adet iki kişilik ve 40 adet üç kişilik odalarda yapılacak. Konaklamak için Mescid-i Aksa’ya en fazla üç kilometre mesafede bulunan en az beş yıldızlı otel tercih edilecek. Yemeklerde açık büfe sistemi tercih edilecek. Gezinin 3 gece 4 gün şeklinde yapılması planlandı. Gezi kapsamında Mescid-i Aksa, Kubbet’us Sahra, Baburrahme Kabristanlığı, Zion Tepesi, El Halil, Beyt Lahm, Lut Gölü gibi yerler ziyaret edilecek. Geziye katılacak her bir çocuk için 50 Euro da harçlık verilecek.