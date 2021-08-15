En büyük 5’inci kent düştü: ABD’den asker kararı

ABD ve batılı güçlerin Afganistan’dan ayrılma süreci devam ederken ABD Başkanı Joe Biden’dan kritik bir hamle geldi. Celalabad’ın düştüğü açıklanırken Biden bölgedeki asker sayısını artırdı. ABD, Kabil’deki görevlileri tahliye etmeye başladı.

SOZCU.COM.TR

Afganistan’da kaos ve şiddet tırmanarak artıyor… 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD ve Batılı güçlerin bölgedeki varlığını artırmasının ardından güç kaybeden Taliban son haftalarda etkisini ağırlaştırmaya başladı.

Afganistan hükümetine savaş açan ve birçok bölgeyi ele geçiren Taliban’ın dün gece Celalabad kentini de “hiçbir direniş olmadan” ele geçirdiği duyuruldu. Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde duyurduğu olayla ilgili konuşan bir yetkili, “Şu an hiçbir çatışma yok çünkü vali Taliban’a teslim oldu” dedi.

Yetkili, “Sivilleri kurtarmak için yapılacak tek şey Taliban’a yol açmaktı” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan bir diğer Batılı yetkili ise ülkenin en büyük beşinci kentinin düştüğü haberini doğruladı.

TAHLİYE BAŞLADI

Öte yandan bugün Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, Kabil’deki Büyükelçilik binasından diplomatların tahliyesine başlanıldığını duyurdu. Ajansa konuşan ve ismini açıklamayan yetkililer, “Şu an sizlerle konuşurken az sayıda görevli ayrılmaya başladı. Büyükelçilik çalışanlarının büyük bir kısmı da tahliyeye hazır” dedi.

Taliban, Kabil’e hızla yaklaşırken diplomatların büyük çoğunluğunun Pazar günü tahliye edilmesi öngörülüyordu.

BIDEN’DAN ASKER KARARI

Bölgede bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Joe Biden kritik bir karar aldı. Bölgede ABD’lilerin tahliyesi devam ederken Biden, Afganistan’a daha fazla asker gönderileceğini açıkladı. Bu askerlerin bölgedeki ABD’lilerin tahliyesine destek vereceğini açıklayan Biden böylelikle bölgedeki asker sayısının 5.000’e çıktığını duyurdu.

Biden, “Biz Katar’ın başkenti Doha’daki Taliban temsilcileriyle görüştük ve Afganistan’da ABD personelini ya da görevimizi riske atacak herhangi bir adım gelmesi durumunda çok hızlı ve çok sert bir askeri karşılık geleceğini söyledik” dedi. Biden bölgeye 1000 asker gönderme kararı aldıklarının da altını çizdi.

Böylece bölgeye geçen hafta gönderilen 3.000 asker ve halihazırda Afganistan’da bulunan 1000 askerle birlikte toplam sayı 5.000’e çıkmış oldu.

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