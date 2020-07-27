En büyük risk cüzdandaki erime

Karantina döneminde kepenk indirip haziranda başlayan normalleşme sürecini ise büyük ziyaretçi ve ciro kayıpları ile sürdüren 1.2 trilyon TL’lik perakende sektörü, salgının bitişinden en az 6 ay sonra toparlanma beklerken, 10 yöneticiden 9’u en büyük risk olarak, işsizlik ve aile bütçesindeki daralmayı görüyor.

Bu dönemde yüksek borçluluk oranları ve likidite sıkıntısını büyük tehlike olarak gören perakende yöneticilerinin ekonomik daralma tahmini yüzde 5 olurken, yöneticilerin yüzde 90’ı sektörü bekleyen en büyük riski makro gelişmeler sebebiyle işsizlik ve gelir kayıplarının oluşması ve hanelerin harcama kapasitelerinin düşmesi olarak tanımladı.

Perakende sektörü 2020 yılı için sektördeki daralmanın ortalama yüzde 30 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ederken, sektörde istihdamdaki küçülmenin yüzde 17 olması bekleniyor.

CİROLAR ERİDİ

EY-Parthenon ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu tarafından hazırlanan Perakende Sektörü Araştırması’nın sonuçlarına göre, sektör kapanan mağazaların ve duran ticaretin etkisi ile sert bir ciro düşüşü yaşadı.

Salgın etkilerinin görülmeye başladığı mart ve nisan ayları için yöneticilerin yüzde 84’ü şirketlerinde ciro düşüşü yaşandığını ve cirolarının ortalama yüzde 77 düştüğünü açıkladı. Katılımcıların 3’te 2’si tüketicinin artık zorunlu olmayan alışverişleri kalıcı olarak azaltacağına işaret ederken, hijyenin artık uzun bir süre AVM ve mağazaların bir parçası haline geleceğine işaret ediyor.

ENDİŞE ARTIYOR

Sektör oyuncularının yarısı toplu ortamlarda bulunma korkusu ve ev dışı tüketimdeki düşüşün kalıcı olacağını ifade etti. Bu noktada, yöneticilerin yüzde 90’ı dijitale kayışın kalıcı olacağını düşünürken, 10 yöneticiden 8’i AVM’lerin eski performansını yakalayamamasını sektör açısından büyük bir tehlike olarak nitelendiriyor.

Sektör yöneticilerinin yüzde 87’si likidite sıkıntılarını yüzde 84’ü ise yüksek borçluluğu, sektörü bekleyen en büyük riskler arasında gösteriyor. Perakende oyuncularının nakit akışlarını yönetebilmek için en çok tercih edilen yöntemlerin ödemeleri ertelemek ve finansman konusunda bankalara başvurmak olduğu açıklandı.

ZORLU BİR DÖNÜŞÜM OLACAK

Verileri yorumlayan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, tüm perakende sektörünün zorlu bir süreçten ve dönüşümden geçtiğine dikkat çekti. Özpamukçu, “Covid-19 krizinin tüketici davranışları üzerinde uzun vadeli bir etkisi de olacak ve perakendeciler iş modelleri ve ürünlerini buna göre yeniden gözden geçirmek durumunda kalacak.

Dijitalleşme tüm perakendeciler için kaçınılmaz hale gelecektir. Önümüzdeki dönemde ‘deneyim’ kaynaklı talep, sağlık konusunda artan bilinç ve yerelliğin öneminin tüketiciler arasında yükselen üç trend olarak ön plana çıkmasını bekliyoruz” dedi.