En büyük risklere borç krizi de eklendi

Dünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Risk Raporu yayınlandı. Raporda dünyayı bekleyen 10 büyük risk de belirlendi. Bu riskler arasında borç krizi de yer aldı.

Dünya Ekonomik Forumu 2022 Küresel Risk Raporu yayınlandı. Rapora göre pandeminin yarattığı sorunların yanında en büyük riskler arasında iklim krizi, artan toplumsal bölünmeler ve eşit olmayan küresel toparlanma süreci yer alırken dünyayı bekleyen 10 büyük risk arasında borç krizi de yer aldı.

SOSYAL SORUNLAR

Raporda dikkat çeken sorunlar arasında pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal sorunlar, aşı eşitsizliği ve ülkelerin farklı ekonomik toparlanma oranlarının yaratacağı sosyal çatlaklar ve jeopolitik gerginlikler de öne çıktı. Borçla ilgili konular orta vadeli tehlikeler arasında gösterilirken uzmanlar küresel toparlanmanın dengesiz ve ülkeler arasında farklılık gösterebileceğini düşünüyor.

Gelecek 10 yılda dünyayı bekleyen 10 büyük risk



1- İklim için eyleme geçme başarısızlığı

2- Aşırı hava koşulları

3- Biyoçeşitliliğin kaybolması

4- Sosyal uyumun aşınması

5- Yaşam için gerekli koşulları elde etmeye yönelik krizler

6- Bulaşıcı hastalıklar

7- İnsanın çevreye verdiği zarar

8- Doğal kaynak krizleri

9- Borç krizleri

10- Jeo-ekonomik zorluklar