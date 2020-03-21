En çok asgari ücretlileri vuracak

Özlem Ermiş BEYHAN

Virüs salgını etkisiyle perakende, turizm, restoran işletmeleri gibi pek çok sektörün ilk darbeyi alması ile yeni işsizlik dalgasının en çok asgari ücretlileri etkilemesi bekleniyor. Konuyla ilgili görüşünü paylaşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu krizden en çok etkilenecek olan asgari ücretli kesim olacak. Devlet işten çıkarmaları yasaklamalı” derken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise yoksul ailelere ivedilikle nakit yardım verilmesi gerektiğini söyledi.

İŞTEN ATMA YASAKLANSIN

Türkiye’de başta havacılık ve turizm olmak üzere pek çok sektörden çalışanların ücretsiz izne çıkarıldığı haberleri birbiri ardına gelmeye başladı. Şirketler çalışanlarını ücretsiz izne zorluyor, kabul etmeyenlerin ise işine son veriliyor. Krizin derinleşmesi ile bu uygulamaların artacağı belirtilerek, “Görünen o ki yine en büyük fedakarlığı yapmaya en düşük gelir grubundakiler zorlanacak” yorumu yapılıyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, korona salgını sonrası işçi ve emekçiyi korumak için 6 maddelik bir öneriler listesi hazırladıklarını ancak çıkan pakette bu önerilerin hiçbirinin yer bulmadığını söyledi. DİSK Başkanı, “Devlet acilen işten çıkarmaları yasaklamalı. Açıkladıkları paketin 100 milyar TL’lik olduğu söylendi. Bu rakam bütün çalışanların işinin güvenceye alınmasına yeter. İşsizlik Fonu’nun da amacı dışında değil işçiler için kullanılması halinde gerekli önlemler alınabilir” dedi. Çerkezoğlu, işverene vergi düzenlemelerinde pek çok kolaylık sağlandığını ancak asgari ücretlinin vergisinde hiçbir vergi indirimi sağlanmadığının altını çizdi. Çerkezoğlu, “İşverene yapıldığı gibi asgari ücretle çalışanların da kredi ve tüm borçları yapılandırılmalı” ifadesini kullandı.

700 KİŞİNİN İŞİNE SON

İşten çıkarma haberleri artmaya başlarken ilk toplu işten çıkarma haberi Türk Hava Yolları’nın DO&CO ile ortak kuruluşu olan Turkish DO&CO’dan geldi. Şirketin koronavirüs nedeniyle ücretsiz izin teklifini kabul etmeyen 700 kişinin işine son verdiği belirtildi. Türkiye genelinde onlarca şubesi bulunan bir kafe zinciri de korona nedeniyle 6 aydan kısa süredir çalışan işçilerini işten çıkardı. 6 aydan uzun çalışan işçiler ise ücretsiz izne çıkmak istediklerini belirten dilekçeyi imzalamaya zorlandı.

NAKİT DESTEĞİ VERİLMELİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yoksul ailelere ivedilikle nakit yardım verilmesi gerektiğini aksi halde gıda ve hijyen ürünlerine ulaşamayan kesimlerin sosyal patlamaya neden olabileceği uyarısında bulundu. “Bu hastalıktan sadece varlıklılar değil orta gelirli-yoksul hep birlikte kurtulacağız” diyen Erdoğdu, aile sigortası uygulaması ile yoksul kesime nakit yardımı yapılmasının çökmüş olan sektörlere de talep gelmesine neden olacağını belirtti.

Erdoğdu, “Günlük ciro ile dönen kırılgan işletmelerden birbiri ardına işten çıkarma haberleri geliyor. Bu endişe verici durumun daha da büyümeden önlenmesi için ivedi adımlar atılması şart” dedi.