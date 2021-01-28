En değerli markalar listesinde aslan payı yine teknolojinin

İSTANBUL (AA) – ABDULKADİR GÜNYOL – Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" raporunda sektörel bazda aslan payını yine teknoloji alırken, listenin ilk 4'ünde ABD'li teknoloji şirketleri bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci, eğitimden sağlığa ve gıdaya insan hayatını doğrudan ilgilendiren tüm sektörleri etkiledi.

Salgın sürecinden karlı çıkan sektörlerden biri teknoloji oldu. Uzaktan çalışma ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle e-ticaret, oyun, telefon ve bilgisayar alanlarında iş yapan şirketlerden bazıları bu dönemde marka değerlerini yüzde 90'a yakın artırırdı.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, Tesla, Space X ve Neuralink gibi teknoloji şirketlerinin sahibi olan Elon Musk, Ocak 2020'den Ocak 2021'e kadar olan dönemde servetini yaklaşık 7'ye katladı. Musk, 210 milyar dolarlık serveti ile şu anda zirvede bulunuyor.

Söz konusu dönemde Çinli teknoloji şirketlerinin sahipleri de servetlerini artırdı. Teknoloji şirketi Tencent'in Kurucusu Pony Ma, Ocak 2020'de 38,7 milyar dolar olan servetini Ocak 2021'de 70,7 milyar dolara çıkardı.

Bloomberg Billionaires Index verilerine göre, dünyanın en zengin 500 kişi listesinde ilk 10 sıradaki iş insanlarının 7'si teknoloji merkezli işler yapıyor.

– Teknolojinin önlenemeyen yükselişi

Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası" raporuna göre de teknoloji şirketleri, salgının damgasını vurduğu 2020'de marka değerlerini büyük oranda artırdı.

Sektörler bazında bakıldığında, marka değeri en yüksek sektör teknoloji oldu. Teknoloji sektörü, 2020 verilerinde yüzde 15 olan marka değerini 2021'de yüzde 17,1'e çıkardı.

Teknolojiyi, yüzde 13,1 ile perakende, yüzde 12,1 ile bankacılık, yüzde 6,95 ile telekom ve yüzde 6,85 ile otomotiv sektörü takip etti.

Marka değerlerinin ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD, yüzde 46,04 ile ilk sırada yer alırken, Çin yüzde 19,96 ile 2. oldu.

– Marka değerini bir yılda yüzde 87 artıran Apple, zirvenin yeni sahibi

Brand Finance raporuna göre, geçen yıl 140,5 milyar dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan ABD'li Apple, marka değerini yüzde 87 artırarak 263,3 milyar dolar ile zirvenin yeni sahibi oldu.

Amazon, 2020'de 220,7 milyar dolar olan değerini yüzde 15 artışla 2021'de 254,1 milyar dolara yükseltmesine karşın zirveden 2. sıraya geriledi.

Listede 3. sırada yer alan Google, 2020'de 188,5 olan marka değerini yüzde 1,4 yükselterek 191,2 milyar dolara çıkardı.

Marka değerini en çok artıran şirketlerden biri Bill Gates'in sahibi olduğu ABD'li Microsoft oldu. 2020'de 117 milyar dolar marka değerine sahip olan şirket, değerini bir yılda yüzde 20 artırarak 140,4 milyar dolara yükseltti.

– İlk 20'de 4 Çinli teknoloji şirketi

Listede merkezi Çin'de bulunan bazı teknoloji şirketlerinin yükselişi de dikkati çekti. 2018 yılına kadar en değerli markalar listesinde ilk 20'de sadece bir teknoloji markası bulunan Çin, 2021'deki listede ilk 20'ye 4 teknoloji markasını yerleştirmeyi başardı.

Listede 10. sırada yer alan Çin'in mesajlaşma uygulaması WeChat, 2020'de 54,1 milyar dolar olan marka değerini 67,9 milyar dolara çıkardı. WeChat, listede 9 basamak birden yükseldi.

İlk 20'de yer alan diğer Çinli teknoloji markaları Tencent, Huawei ve Taobao oldu. Marka değerini en çok artıran Taobao, 2020'de 36,9 milyar dolar olan değerini yüzde 44 yükselişle 53,3 milyar dolara çıkardı.

Çinli teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin düşüşü ise dikkati çekti. Son yıllarda ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında adı sıkça gündeme gelen Huawei'nin marka değeri 65 milyar dolardan 55,3 milyar dolara geriledi.