En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,94 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,44 ile "Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032713 -0,94 Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014394 -0,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,051238 -0,39 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014055 -0,32 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048369 -0,27 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028341 -0,26 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,045724 -0,26 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050305 -0,26 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,042777 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047069 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)