En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,88 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065234 -1,64 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053524 -1,32 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,029551 -0,88 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,033671 -0,83 VEM Hisse Senedi EYF 0,098072 -0,77 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026064 -0,75 HEM Hisse Senedi EYF 0,025081 -0,74 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019321 -0,72 HEM Dinamik Değişken EYF 0,023752 -0,71 VEM Dinamik Değişken EYF 0,069587 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)