En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon”, yüzde 0,80 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,65 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,211208
|-1,43
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,847164
|-0,80
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,108591
|-0,65
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,055813
|-0,65
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,872753
|-0,64
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,127917
|-0,63
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,043848
|-0,63
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,957875
|-0,62
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038170
|-0,61
|İş Portföy Altın Fonu
|0,050176
|-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Advertisements