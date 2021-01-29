En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,41 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,09 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,53 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,059448 3,41 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055350 3,09 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039562 2,53 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027499 2,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,106246 2,21 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095537 2,20 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105753 2,20 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,031860 2,09 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,125338 2,07 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035729 1,99

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)