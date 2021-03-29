En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) – Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,58 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,92 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,047969 3,58 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,056827 1,92 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,117603 1,14 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015231 1,01 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,136018 0,84 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104854 0,81 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,078957 0,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,188132 0,77 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069569 0,74 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015500 0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)