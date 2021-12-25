En Gelişmiş Teleskop Uzaya Fırlatıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortaklaşa geliştirdiği dev teleskop James Webb, bu sabah saatlerinde uzaya fırlatıldı. Daha önce fırlatılışı defalarca ertelenen teleskop, bu kez Fransız Guyanası’ndan atmosfer dışına yolculuğuna başladı.

NASA tarafından önümüzdeki 10 yılın en büyük uzay araştırma projesi olarak adlandırılan James Webb teleskobu, 10 milyar dolara mal oldu. Teleskop uzaya yerel saatle sabah, 7:20’de Ariane 5 roketiyle fırlatıldı.





Daha önce uzaya fırlatılan ve yıllardır kullanılan Hubble teleskobundan çok daha gelişmiş özelliklere sahip James Webb teleskobu, Hubble’dan yaklaşık 3 kat daha büyük bir aynaya ve kızılötesi özelliklere sahip.

Yaklaşık olarak bir tenis kortu büyüklüğündeki teleskop, yörüngede bulunacağı noktaya tam olarak yerleşebilmek için 13 günlük bir seyahat yapacak. Toplam 25,37 metrekarelik bir büyüklüğü bulunan teleskop, 18 farklı parçadan oluşan aynalarıyla 6,5 metrelik bir çapa sahip. Hubble teleskobu 2,4 metre çapındaydı.

Hubble’dan 100 kat daha hassas ve derinlikli görüntüler elde edecek olan teleskobun, uzayın bilinmeyen derinliklerine dair insanlığa büyük ipuçları vermesi bekleniyor.





Adını 1961 ve 1968 yılları arasında NASA’nın yöneticisi olan James Edmin Webb’den alan teleskop, çok uzak gezegenlerin atmosferleri hakkında geniş bilgiler sunabilecek. Böylece uzayda dünya benzeri yaşanabilir atmosfere sahip başka gezegenler bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt aranacak.

James Webb teleskobunun sunacağı verilerle bilimadamları, 13,7 milyar yıl önce evrenin oluşumuna dair izleri de bulmayı umut ediyorlar.

Teleskoptan ilk görüntülerin önümüzdeki yaz aylarında gelmeye başlaması bekleniyor.