



"Önemli Şeyler" programımızın dördüncü bölümünde sizlerden gelen istek üzerine bir "EN İYİ 10" listesi yapalım dedik. Konumuz "En İyi 10 Arnold Schwarzenegger Filmi" "Önemli Şeyler" her Pazartesi, Cuma 21:00'da yayında! Önemli Şeyler ► www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► www.instagram.com/caglarcilara Podcast yayınlarını Spotify’dan ve Apple Podcast'den dinleyebilirsiniz.

Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA

Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr #ArnoldSchwarzenegger #TopTen #Sinema

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