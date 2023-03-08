En iyi devre arası transferleri: Süper Lig’in yakın tarihine damga vuran isimler…

Derleyen: Kaan Karahan

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi tamamlandı. Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.

ZANIOLO TARİHE GEÇTİ!

Süper Lig ekipleri, bir hayli hareketli bir dönem geçirirken Okan Buruk’lu Galatasaray, İtalyan Milli Takımı’nda da forma giyen Nicolo Zaniolo’yu kadrosuna katarak en dikkat çeken hamleyi yaptı. Cim Bom, 15 milyon Euro bonservis karşılığında Sarı Kırmızılı formayı giydirdiği İtalyan yıldızı Türk futbol tarihinin en pahalı 2. transferi yaptı. Aslan, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe transferleriyle de savunmasını güçlendirdi.

FENERBAHÇE’DEN 3 HAMLE

Galatasaray’ı takibini sürdüren Fenerbahçe, en pahalı hamlesini sol beke yaptı ve Parma’dan Jayden Oosterwolde’u 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı. Emre Demir’i Barcelona’dan bedelsiz alıp Samsunspor’a kiralayan Kanarya, milli stoper Samet Akaydın için de 3.7 milyon Euro ödedi.

BEŞİKTAŞ’TA 3. ABOUBAKAR DÖNEMİ

Wout Weghorst’un Manchester United’a transferi sonrasında Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi başlarken Siyah Beyazlılar, transferde gaz kesmedi ve Kayserispor’daki çıkışıyla adından söz ettiren Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim’e Siyah Beyazlı formayı giydirdi.

TRABZONSPOR SUSKUN

son şampiyon Trabzonspor, transferin durgun ekiplerinden oldu. Karadeniz devi, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’nın Sırp kanat oyuncusu Lazar Markovic’i sezon sonuna kadar kiraladı.

BAŞAKŞEHİR’DEN JANUZAJ SÜRPRİZİ

Transferin hareketli kulüplerinden biri de Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir oldu. Turuncu Lacivertliler, bir dönem Manchester United forması giyen, son olarak Sevilla’da oynayan Adnan Januzaj’ı kadrosuna kattı. Savunmasını eski Trabzonsporlu Edgar Le, Shaocong Wu ve Fatih Karagümrük’ten ayrılan Caner Erkin ile güçlendiren Başakşehir, Maccabi Netanya’dan da ön libero Eden Karzev’i de kadrosuna kattı.

SÜPER LİG’E DAMGA VURAN DEVRE ARASI TRANSFERLERİ

Süper Lig ekipleri, kadrolarını güçlendirmek adına imzaları art arda attırırken kimisi zirve hattına, kimisi düşme hattından uzaklaşmak için hamlelerini yaptı. Devre arası transferleri büyük risk olarak nitelendirilirken bazı isimler geldi takımını şampiyon yaptı, bazıları da takımını ligde tuttu. Hatta bu oyuncuların bazıları ligin kaderini değiştirdi. İşte yakın döneme damga vuran, nokta atışı olan ve hafızalara kazınan devre arası transferleri.

FEDERICO GIUNTI (BEŞİKTAŞ 2002/2003)

Beşiktaş’ın 100. yılında ara transferin son gününde İtalyan futbolcu Federico Giunti’yi transfer ederken, deneyimli futbolcunun böyle bir etki yapacağı tahmin edilemiyordu. İtalya Ligi’nde ortalama bir futbolcu olan Giunti, Lucescu’nun Beşiktaş’ında muhteşem bir sezonu geride bıraktı ve takımın elde ettiği başarılarda önemli bir rol oynadı. Beşiktaş tarihinin ilk İtalyan futbolcusu olan Giunti, 2002-2004 yılları arasında Siyah Beyazlı formayı giyerken 100. yılda şampiyonluk yaşadı.

PIERRE WEBO (FENERBAHÇE 2012/2013)

Forvet hattına transfer etmek isteyen Aykut Kocaman, yönetimden Webo’yu istedi. O zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan 3 milyon euro’ya transfer edilen Kamerunlu golcü 40 yıllık Fenerbahçeli gibi oynamaya başladı. İlk 11 ya da yedek… Ne zaman oynarsa takıma katkı vermeyi başaran Webo, yarım sezonda 7 gol atmayı kaydetti. Takıma iyice uğum sağlayan tecrübeli golcü, diğer sezon ise 9 gol atarak kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden oldu.

EMRE GÜNGÖR (GALATASARAY 2007/2008)

2008 yılının ocak ayında savunmanın bel kemiği Rigobert Song’un Afrika Kupası’na gidecek olması sebebiyle Galatasaray yönetimi stoper arayışlarına girdi. Ankaragücü ile yollarını ayırmak isteyen Emre Güngör ise biçilmiş kaftandı. 700 bin Euro bonservisle Ankaragücü’nden Galatasaray’a transfer olan Emre, Servet Çetin ile muhteşem bir ikili oldu. Song ise Afrika Kupası’ndan döndükten sonra yedek kulübesine mahkum oldu. Fiyat-performans olarak Galatasaray’ın yüzünü güldüren Emre Güngör, gösterdiği performansla EURO 2008’de de kendisine yer buldu.

YUSUF ŞİMŞEK (BEŞİKTAŞ 2008/2009)

Yusuf Şimşek Trabzonspor ile anlaşmak üzereyken devreye giren Mustafa Denizli, deneyimli futbolcuyu takıma kazandırdı. Geldiği gibi takıma uyum sağlayan ve attığı çalımlar ve skora verdiği etkiyle Yusuf Şimşek, Kara Kartal’ın sezonu çifte kupa ile tamamlamasındaki başarının baş mimarlarından oldu. Özellikle Galatasaray maçında attığı kritik gol Beşiktaş’ın sezonu mutlu sonla noktalamasında kritik bir önem arz ediyordu.

FABIAN ERNST (BEŞİKTAŞ 2008/2009)

2008-2009 sezonunda devre arası sessiz sedasız Schalke’den transfer edilen Ernst, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Disiplinli ve savaşçı futboluyla şampiyonlukta kilit rol oynayan Ernst, ‘Alman Panzeri’ lakabını alarak profesyonellik dersi verdi. Cisse ile müthiş bir ikili oluşturan Alman orta saha oyuncusu, sezonun çifte kupa ile kapatılmasında en önemli isimlerin başında geliyordu.

MARCELO GUEDES (BEŞİKTAŞ 2016/2017)

Rhodolfo’nun sakatlığı sonrası stoper arayışına giren Beşiktaş, Alexis ve Marcelo transferleriyle açığı kapatmaya çalıştı. Alexis, vasatı aşamazken Marcelo, performansıyla Beşiktaşlılar’ın sevgilisi oldu. Savunmadaki liderliğiyle beklenenden çok daha fazlasını veren, topla olan yetenekleriyle farkını ortaya koyan ve şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Brezilyalı stoperin bonservisini 2 milyon Euro’ya alan Beşiktaş, tecrübeli oyuncuyu Temmuz 2017’de Lyon’a sattı.

YUTO NAGATOMO (GALATASARAY 2017/2018)

Ciddi bir sol bek sorunu yaşayan Galatasaray’a Yuto Nagatomo adeta ilaç oldu. Japon yıldız Betis’e imza atmak üzereyken bir anda kendisini Florya’da buldu. Inter’den kiralık olarak transfer edilen Japon oyuncu, kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı. Gösterdiği performansının ardından sarı-kırmızılı kulüp Nagatomo’nun bonservisini alırken, Japon futbolcunun çalışkanlığı ve azmi her zaman alkış topladı.

HASAN ALİ KALDIRIM (KAYSERİSPOR 2009/2010)

21 yaşında Almanya FSV Mainz 05 takımından Kayserispor’a gelen Hasan Ali Kaldırım, geldiği gibi sol kulvarı teslim aldı. 2.5 sezon Kayseri’de forma giyen ve Milli Takım’a kadar yükselen Hasan Ali, 2012 yılında 3 milyon 750 bin euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer oldu.

FRANCK RIBERY (GALATASARAY 2004/2005)

Franck Ribery, Metz’den Galatasaray’a transfer olduğunda aynı dönemde Fenerbahçe de Nikolas Anelka’yı transfer ettiği için ‘Anelka’nın bonusu’ olarak anılıyordu. Fakat işler tam tersi olarak seyir etti. Fransız yıldız, çabukluğu ve kanattaki etkinliği ile herkesi kısa sürede büyüledi. Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası finalinde harika bir oyun ortaya koyan ve bir gol atan alacaklarının zamanında ödenmediği gerekçesiyle olaylı bir şekilde Türkiye’den ayrılıp Marsilya’ya imza atmıştı.

NECATİ ATEŞ (GALATASARAY 2011/2012)

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan bütün enerjisini Basel forması giyen Shaqiri’ye verirken bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Ardından Galatasaray, ara transferin son gününde eski futbolcusu olan Antalyasporlu Necati Ateş’i kadrosuna kattı. 15 maçta 8 gol atmayı başaran Necati, kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynadı.

BOBO (BEŞİKTAŞ 2005/2006)

Sezon içerisinde dalgalanmalar yaşayan ve gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, 150 bin euro karşılığında Corinthians’tan 21 yaşındaki Bobo’yu kiraladı. İlk sezonunda ligde 14 maçta 5 gol atarak tüm dikkatleri üzerine Brezilyalı oyuncu, kupada da 7 maçta 4 gol kaydetti ve takımının sezonu Türkiye Kupası ile noktalamasında katkı sağladı.

WESLEY SNEIJDER (GALATASARAY 2012/2013)

Futbola başladığı Ajax’ın ardından Real Madrid ve Inter gibi önemli takımlarda forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray’a transfer olan Sneijder, Sarı Kırmızılılar’daki performansıyla büyük beğeni topladı. İspanya ve İtalya’da yaşadığı lig şampiyonluklarının yanı sıra Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Hollandalı futbolcu, başarılı kariyerine Galatasaray’da da birçok kupa ekledi, Gheorghe Hagi’den sonra taraftarların 10 numaralı formayı en fazla yakıştırdığı isim olarak görev yaptığı süre boyunca takımının hücumdaki en etkili isimlerden biri olmayı başardı.

O GOL TARAFTARLARIN HALA HAFIZALARINDA

Hollandalı futbolcunun, Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda sahalarında Fenerbahçe’yi 2-1 yendikleri karşılaşmada ceza sahası dışından attığı goller ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2012-2013 sezonunda Juventus’u 1-0 mağlup ederek tur atladıkları karşılaşmada kaydettiği gol ise hâlâ taraftarların hafızasında…

ONUR RECEP KIVRAK (TRABZONSPOR 2007/2008)

Engin İpekoğlu’nun tavsiyesiyle Ersun Yanal döneminde Karşıyaka’dan transfer edilen Onur Kıvrak, ilk sezonunda sadece 4 maçta forma giyebildi, ilerleyen süreçte vazgeçilmez ve kaptan oldu. 11 sezon geçirdiği Bordo Mavililer’de 251 maça çıkan Onur, Ocak 2019’da efsane olduğu Karadeniz ekibinden ayrıldı ve başka bir takımda oynamadı, futbol hayatına nokta koydu.

MIROSLAV SZYMKOWIAK (TRABZONSPOR 2004/2005)

Wisla Krakow’dan transfer edilen Szymkowiak, Fırtına’da gösterdiği performansla alkış toplamayı başardı. Geçirdiği iki sezonda 66 maçta forma giyen Szymkowiak, rakip filelere 15 gol bırakırken, 19 da asist yaptı.

NORDIN AMRABAT (KAYSERİSPOR 2010/2011)

Süleyman Hurma’nın Kayserispor’a getirdiği en yetenekli futbolculardan birisi olan Amrabat, kısa süre içerisinde kendisini kabul ettirmeyi başardı. Amrabat, Kayseri formasıyla 41 maça çıkarken 7 gol kaydetti. Özellikle İnönü’de oynanan Beşiktaş maçındaki performansı ile Faslı yıldız İstanbul takımlarının dikkatini çekti. İstikrarlı futboluyla yeniden ayağa kalkan Amrabat, 1.1 milyon Euro’ya geldiği Kayserispor’dan, 8.6 milyon Euro’ya Temmuz 2012’de Galatasaray’a transfer oldu.

HASAN KABZE (GALATASARAY 2004/2005)

2004/2005 sezonunun devre arasında 23 yaşında Çanakkale Dardanelspor’dan Galatasaray’a gelen Hasan Kabze, Sarı Kırmızılı ekipte kulübede gelen yıldız oldu. Kabze, 2005/2006’da ise kritik Beşiktaş derbisinde de adını Galatasaraylı taraftarların hafızasına kazıdı. Galatasaray tarihinin en önemli maçlarından birinde attığı 2 golle takımına 3 puanı getiren Kabze, şampiyonluğun kapısını araladı. Bu sonuçla son haftada berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırarak dramatik bir sezon hikayesine imza atmış oldu.

THEOFANIS GEKAS (SAMSUNSPOR 2011/2012 – AKHİSARSPOR 2012/2013)

Yunan yıldız Theofanis Gekas’ın Türkiye macerası 2011-12 sezonunun devre arasında Samsunspor’a transfer olmasıyla başladı. 350 bin Euro bonservisle Frankfurt’tan transfer edilen tecrübeli golcü, ligin ikinci yarısında adeta fırtına gibi eserken, çıktığı 11 maçta 8 gol atmasına rağmen takımını ligde tutmayı başaramadı. Samsunspor’un küme düşmesiyle kısa bir Levante macerası yaşayan Gekas, burada tutunamayınca 2012-13 sezonunun devre arasında bu kez Akhisarspor’un yolunu tuttu. Attığı goller ve sergilediği performansla kısa sürede Akhisar taraftarının gönlünde taht kurdu. Akhisaspor’un lige çıktığı ilk yıl olan 2012-13 sezonunun devre arasında düşme hattında son sıradayken transfer ettiği Gekas, 15 maçta 12 gol atıp takımı ligde tuttu.

OLCAN ADIN (TRABZONSPOR 2011/2012)

Gaziantepspor’da gösterdiği performansın ardından transferin gözdesi olan Olcan Adın, tercihini Trabzonspor’dan yana kullandı. 2.5 yıl geçirdiği Karadeniz devinde, Spor Toto Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplam 113 maçı çıkan oyuncu, Bordo Mavili forma ile 30 gol atarken 35 gole de asist yaptı. Bordo Mavililer’de harikalar yaratan Olcan, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Trabzonspor’un kasasına 4 milyon Euro soktu ve Galatasaray’ın yolunu tuttu.

NICOLAS ANELKA (FENERBAHÇE 2004/2005)

Real Madrid, Arsenal, PSG derken son olarak Man City’de forma giyen Anelka, Fenerbahçe’ye transfer olduğunda kariyerini yeniden çıkışa geçirmek isteyen bir yıldızdı. Fenerbahçe’de 26 yaşında forma giymeye başlayan oyuncu, sessiz tavırlarıyla dikkat çekti, yıldız olarak geldiği Fenerbahçe’den 100. yıl öncesinde ayrıldı ve ardından Bolton, Chelsea gibi takımlarda da forma giydi.

BJORN VLEMINCKX (GENÇLERBİRLİĞİ 2012/2013)

Gençlerbirliği’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Björn Vleminckx, sahaya adımını atar atmaz etkisini göstermeye başladı. Club Brugge’den kiralık olarak Ankara ekibine transfer olan Vlemincx, 16 maçta 9 gol atarak Başkent ekibinde fark yarattı.

MOUSSA SOW (FENERBAHÇE 2011/2012)

2011-2012 sezonunun devre arasında Lille’den 10 milyon euro’ya transfer edilen Sow, attığı gollerle Sarı Lacivertli taraftarların gönlünde taht kurdu. Fenerbahçe kariyerinde 185 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 75 gol kaydederken 32 de asist yaptı. Yıldız forvet, oynadığı süre boyunca sadece performansıyla değil, kişiliğiyle de taraftarların en sevdiği isimler arasında yer aldı. 3.5 yıl Fenerbahçe forması giyen Sow, 16 milyon Euro’ya Al Ahli’ye transfer oldu ve Sarı Lacivertli ekibin kasasını doldurdu.

MARCIO NOBRE (FENERBAHÇE 2003/2004)

Yakın tarihin açık ara en etkili devre arası transferlerinden birisi Marcio Nobre… Fenerbahçe onu 500 bin Euro bedelle Cruzerio’dan kiraladığında beklentileri takımı kurtarması değildi ama Nobre gelir gelmez ligin tozunu attı ve ertelemeli Rizespor maçı da dahil olmak üzere 18 maça çıkıp rakip filelere tam 12 gol attı. Nobre oynadığı 18 karşılaşmada 12 gol atarak takımının Beşiktaş ile arasındaki puan farkını kapatmasını sağlamış ve şampiyonluktaki başrol isimlerden biri olmayı başarmıştı. 70 güne sığdırdığı bu 12 gol, Fenerbahçe tarihinin en dominant üç sezonunu müjdeledi, o ayrıldığından bu yana da gelen şöhretli forvetler bir türlü onun kadar verimli olamadı.

BURAK YILMAZ (TRABZONSPOR 2009/2010)

Fenerbahçe, 2009/2010 sezonunun devre arasında Gökhan Ünal’ı kadrosuna katarken Karadeniz ekibine 3.2 milyon Euro bonservis ve beklentilerin altında kalan Burak Yılmaz’ı verdi. Burak, ilk sezonunda 11 maçta 3 gol atsa da son maçta Fenerbahçe’ye attığı kritik gol şampiyonluğun Bursa’ya taşınmasını sağladı. Ertesi sezon Şenol Güneş’in dokunuşlarıyla büyük bir patlama yaşayan yıldız oyuncu, 30 maçta 19 gol kaydetti ve takımının şampiyonluk yarışında yer almasını sağladı. 2011/2012’de attığı 32 golle Süper Lig’in gol kralı olan Burak Yılmaz, Temmuz 2012’de Galatasaray’ın yolunu tuttu. Sarı Kırmızılılar, yıldız oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullandı ve 5 milyon Euro’ya transferi bitirdi.

DIDIER DROGBA (GALATASARAY 2012/2013)

Türkiye’den dünya tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Didier Drogba geçti… 2012-13 sezonun devre arasında Türk futbol severleri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve Fildişili forvet, Galatasaray’a transfer oldu. Drogba sahaya indiği ilk maçta, Akhisar Belediyespor karşısında 62. dakikada oyuna girdi ve henüz Galatasaray forması ile topa üçüncü dokunuşunda ağları sarstı.

REAL MADRID’E EFSANE GOL

1,5 sezonda 53 maçta 20 gol atmayı başaran Drogba, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Emirates Kupası kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e attığı efsane gol ise hala hafızalarımızda.