En İyi Savaş Karşıtı Filmler

Önemli Şeyler programımızın bu bölümünde savaş karşıtı filmleri konuştuk. 20 Şubat 2020'de çektiğimiz videomuzda en iyi 10 film gibi bir liste ve sıralama yapmadık.

Er Ryan'ı Kurtarmak 02:10

Schindler's List 04:02

Apocalypse Now 06:00

The Thin Red Line 07:05

Full Metal Jacket 09:45

Dr. Strangelove 11:38

Das Boot 12:25

No Man's Land 14:00

Grave of the Fireflies 16:10

Life is Beautiful 17:33

Platoon 19:45

The Deer Hunter 22:15

Son of Saul 24:24

The Boy in the Striped Pajamas 26:27

Waltz with Bashir 27:48

Father of a Soldier 29:15

They Shall Not Grow Old 31:00 #film #sinema #önemlişeyler

