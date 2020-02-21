En keskin solculuktan AKP’ye… Kaçak gittiği Avusturya’ya büyükelçi oldu

Yazan:
Alaturka Online
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Eski solcu ve yazar Demirtaş Ceyhun’un oğlu Ozan Ceyhun Avusturya’ya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Solculuktan dönüp AKP’ye katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık döneminde danışmanlık yapan ve meclise girmeye çabalayan Ceyhun’un atanması gündem oldu.

12 Eylül askeri darbesi öncesi bir ülkücü genci öldürmekle suçlandığı için Avusturya’ya kaçan ve kırmızı bültenle aranan Ceyhun daha sonra, “Alman vatandaşı olduğu ve hatalı örgüt adı verildiği için” davası zaman aşımına uğramıştı.

2009 yılında Alman Hastanesi’nde zatürre nedeniyle vefat eden Demirtaş Ceyhun, Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Ozan Ceyhun ailesiyle yer almıştı. (Fotoğraf: Depo Photos)

7 Haziran seçimlerinde ve daha sonra 1 Kasım’da İzmir’den vekil seçilemeyen ve önce Egemen Bağış’ın, daha sonra ise Mevlüt Çavuşoğlu’nun danışmanlığını yapan ve şimdi büyükelçi olan 1960 doğumlu Ozan Ceyhun, Almanya’da da sık sık gündem olmuştu.

Almanya’da farklı dönemlerde farklı partilerde yer alan Ceyhun kariyeri boyunca Yeşiller ve Alman Sosyal Demokrat Partisi’nde (SPD) görev aldı.

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