En keskin solculuktan AKP’ye… Kaçak gittiği Avusturya’ya büyükelçi oldu

Eski solcu ve yazar Demirtaş Ceyhun’un oğlu Ozan Ceyhun Avusturya’ya Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı. Solculuktan dönüp AKP’ye katılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlık döneminde danışmanlık yapan ve meclise girmeye çabalayan Ceyhun’un atanması gündem oldu.

12 Eylül askeri darbesi öncesi bir ülkücü genci öldürmekle suçlandığı için Avusturya’ya kaçan ve kırmızı bültenle aranan Ceyhun daha sonra, “Alman vatandaşı olduğu ve hatalı örgüt adı verildiği için” davası zaman aşımına uğramıştı.

7 Haziran seçimlerinde ve daha sonra 1 Kasım’da İzmir’den vekil seçilemeyen ve önce Egemen Bağış’ın, daha sonra ise Mevlüt Çavuşoğlu’nun danışmanlığını yapan ve şimdi büyükelçi olan 1960 doğumlu Ozan Ceyhun, Almanya’da da sık sık gündem olmuştu.

Almanya’da farklı dönemlerde farklı partilerde yer alan Ceyhun kariyeri boyunca Yeşiller ve Alman Sosyal Demokrat Partisi’nde (SPD) görev aldı.