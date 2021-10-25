En kritik günlerdeyiz





Erdoğan durdurulacak mı yoksa elçilerin sınırdışı edilmesi operasyonu yapılacak mı/ bu sohbetimde en kritik günün ön tahminlerini size sunuyorum. Erdoğan bahçeli görüşmesinde neler olacak, olası bir Suriye operasyonunun başlatılması kararı mı verilecek yoksa Bahçeli Erdoğan'a "şu elçiler iyini biraz daha düşünün" mü diyecek? Türkiye'nin çok tehlikeli bir virajdan geçtiği şu günlerde herkesin daha duyarlı ve mantıklı olması gerekiyor. Sizler için hiçbir kanalda göremeyeceğiniz çok daha fazla içerik üretmek için çabalıyorum. Bu yolculukta siz de varım diyorsanız linke tıklayarak katılabilirsiniz.:

https://www.youtube.com/channel/UCT2Bh5Xd5NLMnO69_QW2UKg/join ======================================

Beni Takip edebileceğiniz hesaplar:

➤https://twitter.com/can_atakli_

➤http://www.instagram.com/canatakli2013

➤https://www.facebook.com/AtakliCan

➤https://www.linkedin.com/groups/9087980/ Köşe yazıları:

➤https://www.korkusuz.com.tr/yazarlar/can-atakli/ Youtube kanalına abone olmak için:

➤https://www.youtube.com/CanATAKLI1?sub_confirmation=1